Binance.US busca avaliação de US$ 1 bilhão em potencial rodada de investimento

A Binance.US estaria buscando captar até US$ 100 milhões em uma rodada de financiamento que poderia avaliar a corretora de criptomoedas em US$ 1 bilhão.

Segundo uma reportagem da Bloomberg publicada na quinta-feira, a corretora de criptomoedas sediada nos EUA busca investimento privado enquanto tenta expandir seus negócios. A avaliação potencial de US$ 1 bilhão ficaria bem abaixo da avaliação pré-investimento de US$ 4,5 bilhões obtida em 2022, quando a empresa captou US$ 200 milhões em financiamento inicial.

A Binance.US teria informado a World Liberty Financial, plataforma de cripto cofundada pelo presidente dos EUA, Donald Trump, e seus filhos, sobre a rodada de financiamento, mas a empresa não participará. No ano passado, a Binance esteve envolvida em um controverso investimento de US$ 2 bilhões entre uma entidade ligada à realeza dos Emirados Árabes Unidos e a World Liberty, usando a stablecoin USD1 da plataforma.

A rodada de financiamento proposta seria parte dos esforços da Binance.US para recuperar participação de mercado diante de concorrentes maiores após um acordo firmado em 2023 entre a Binance Holdings Ltd. e autoridades dos EUA. Como parte do acordo, a Binance Holdings concordou em pagar US$ 4,3 bilhões em multas e aceitar monitoramento e supervisão adicionais, enquanto seu então CEO, Changpeng Zhao, se declarou culpado de uma acusação criminal grave. Zhao cumpriu quatro meses de prisão antes de receber um perdão de Trump em 2025.

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