Prévia do PIB, inflação na Europa e produção industrial dos EUA: o que move os mercados

Depois de fechar em queda pela terceira sessão consecutiva, o Ibovespa chega à sexta-feira, 16, sob pressão das incertezas eleitorais e das preocupações com os efeitos econômicos do fim da escala de trabalho 6x1.

Na véspera, o principal índice da B3 recuou 1,06%, aos 204.324 pontos, enquanto o dólar comercial disparou 1,17%, a R$ 5,087, descolado do movimento no exterior.

O mercado segue atento ao acirramento da disputa presidencial entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), além dos possíveis impactos da redução da jornada de trabalho sobre os custos das empresas e a inflação.

Nesta sexta-feira, uma nova rodada de indicadores econômicos pode ajudar os investidores a avaliar a atividade no Brasil, a trajetória dos preços na Europa e o ritmo da indústria americana.

O que acompanhar

Às 9h, o Banco Central divulga o IBC-Br de agosto, considerado a prévia do Produto Interno Bruto (PIB). Em julho, o indicador recuou 0,2% na comparação mensal, mas registrou alta de 1,1% em relação ao mesmo mês do ano anterior.

O resultado de agosto será acompanhado pelos investidores em busca de sinais sobre o ritmo da atividade econômica brasileira. O indicador funciona como uma referência para a evolução do PIB e ajuda o mercado a avaliar o desempenho da economia, com possíveis reflexos nas expectativas para os juros e os ativos domésticos.

Às 6h, o Eurostat divulga a leitura final do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da zona do euro referente a setembro. Em agosto, a inflação havia avançado 0,4% na comparação mensal e 3,2% em 12 meses.

No mesmo horário, a Itália publica a leitura final de seu CPI de setembro. Em agosto, os preços ao consumidor italianos subiram 0,5% em relação ao mês anterior e 3,3% na comparação anual.

Os números serão acompanhados para avaliar o comportamento dos preços na região e suas implicações para a condução da política monetária europeia. Também às 6h, o Eurostat divulga a balança comercial da zona do euro referente a agosto. Em julho, o bloco registrou superávit de 14,2 bilhões de euros.

Às 10h15, o Federal Reserve (Fed) divulga os dados de produção industrial americana de setembro. Em agosto, o indicador acumulava alta de 1,4% em 12 meses.

O resultado oferece aos investidores mais uma indicação sobre o desempenho da economia dos Estados Unidos, em meio às dúvidas sobre a trajetória dos juros americanos. Os dados de inflação divulgados recentemente reforçaram a atenção do mercado para as decisões do Fed e para o espaço que a autoridade monetária terá para flexibilizar a política monetária.

Eleições seguem no radar

Além dos indicadores econômicos, a agenda política brasileira permanece no foco dos investidores. O senador Flávio Bolsonaro (PL) concede entrevista ao vivo à TV Globo nesta sexta-feira, enquanto o ministro da Fazenda, Dario Durigan, tem entrevista prevista para a TV Bandeirantes, das 16h às 17h.

As declarações serão acompanhadas em meio à disputa presidencial acirrada e às dúvidas sobre os rumos da política econômica no próximo governo.