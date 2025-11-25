Invest

Nvidia cai no pré-mercado após Meta avaliar chips da Alphabet

Negociação bilionária entre Meta e Google pressiona domínio da Nvidia no mercado de chips para inteligência artificial

Tamires Vitorio

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 05h49.

As ações da Alphabet (GOOG) avançaram até 2,7% no pós-mercado após a divulgação de que a empresa está em negociações com a Meta Platforms (META) para fornecimento de TPUs (tensor processing units) a partir de 2027. Já os papéis da Nvidia (NVDA) recuaram até 2,7%, em meio à perspectiva de perda de participação no mercado de chips para inteligência artificial (IA).

Segundo analistas da Bloomberg Intelligence, o uso dos TPUs pela Meta indica que grandes fornecedores de modelos de linguagem podem recorrer ao Google como segundo fornecedor de chips de inferência.

A projeção é que, com um capex estimado de pelo menos US$ 100 bilhões para 2026, a Meta invista de US$ 40 bilhões a US$ 50 bilhões apenas em capacidade de chips de IA no ano seguinte. Esse volume pode acelerar o crescimento da demanda no Google Cloud em comparação a outros hyperscalers e concorrentes do setor.

Fornecedores asiáticos disparam com otimismo sobre TPUs

A valorização da Alphabet impulsionou ações ligadas à sua cadeia de suprimentos.

A sul-coreana IsuPetasys, fornecedora de placas para a empresa, subiu 18%. A MediaTek, de Taiwan, avançou quase 5%. O movimento dos investidores reflete o otimismo com a adoção crescente de chips alternativos aos GPUs da Nvidia.

A Alphabet já havia firmado um contrato para fornecer até 1 milhão de TPUs à startup Anthropic. Analistas de mercado apontaram o negócio como um marco de validação para a arquitetura dos chips da Google. Agora, com a Meta como potencial cliente, o impacto no posicionamento da Nvidia tende a ser mais expressivo.

Chips da Google ganham tração estratégica

Os TPUs, antes usados exclusivamente em aplicações internas do Google, vêm sendo adaptados para uso comercial em escala. A nova fase da estratégia da Alphabet inclui a oferta desses chips para instalação direta em data centers de terceiros, visando atender clientes que exigem alto nível de controle sobre dados sensíveis.

O avanço da arquitetura própria da Alphabet se dá em um momento em que o mercado busca reduzir a dependência da Nvidia. Apesar da ampla adoção de seus GPUs, os concorrentes observam limitações na oferta e preços crescentes. A Google aposta em sua integração entre hardware (TPUs) e software (como o modelo Gemini) para capturar parte relevante dessa demanda.

