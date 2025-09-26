Invest

Gol reformula tarifas para passageiros de voos domésticos e internacionais; veja o que muda

Mudanças abrangem tarifa Basic, bagagem e reembolso em Flex e Premium Economy, em vigor a partir de 14 de outubro

Gol: empresa reformula tarifas para passageiros de voos domésticos e internacionais Foto: Germano Luders/ EXAME (Germano Luders/Exame)

Vanessa Loiola
Redatora

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 17h44.

A Gol Linhas Aéreas anunciou que a partir de 14 de outubro vai oferecer uma nova estrutura de "famílias de tarifas", com opções adaptadas a diferentes perfis de clientes. As categorias passam a incluir Basic, Light, Classic, Flex e Premium Economy, com regras diferenciadas para voos domésticos e internacionais.

Para o mercado doméstico, estarão disponíveis as tarifas Light, Classic e Flex. Para viagens internacionais, os passageiros poderão escolher entre Basic, Light, Classic, Flex e Premium Economy, oferecendo alternativas que vão de tarifas mais econômicas até opções com maior flexibilidade.

Nova tarifa Basic e mudanças nas regras de voo

Na modalidade de Tarifas Basic, o passageiro pode levar apenas um item pessoal de até 10 kg, com dimensões máximas de 32 cm x 22 cm x 43 cm, acomodado sob o assento.

Inicialmente, a tarifa Basic estará disponível apenas para voos internacionais da Gol e na rota Rio de Janeiro (Galeão) – Montevidéu, no Uruguai.

As demais tarifas permitem o transporte de uma mala pequena nos compartimentos superiores. A remarcação de voo será possível para todas as categorias, com ou sem taxa, dependendo da tarifa escolhida.

Nas tarifas Flex e Premium Economy, clientes poderão solicitar o reembolso integral para cancelamentos antes do voo, o que significa que não haverá taxas ou multas. Além disso, o adiantamento de voos, antes limitado a seis horas, passa a estar disponível durante todo o dia do voo para as tarifas Light, Classic, Flex e Premium Economy.

A descrição completa das regras das novas famílias de tarifas estará disponível no site da Gol a partir de 14 de outubro. Todas as passagens compradas sob regras antigas continuarão válidas.

