Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Como a Gol virou uma ação de centavos — e por que isso ameaça sua permanência na bolsa

B3 deu prazo para que a empresa deixe de ser um 'penny stock' até janeiro do ano que vem

Ação da Gol vale menos que um centavo (Gol/Divulgação)

Ação da Gol vale menos que um centavo (Gol/Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 06h00.

Última atualização em 1 de outubro de 2025 às 08h11.

A companhia aérea Gol faz parte de um grupo de empresas cujas ações viraram pó na bolsa desde o início da pandemia. Os papéis acumulam queda de quase 99% em cinco anos, período que foi atravessado pela entrada e saída da empresa no Chapter 11, a lei de falências dos Estados Unidos, equivalente a uma recuperação judicial no Brasil.

A empresa recebeu ultimato da B3 para reenquadrar a cotação de suas ações. As regras da bolsa brasileira impedem que papéis fechem abaixo de R$ 1 por 30 pregões consecutivos, sob pena de multa, suspensão de negociações do papel e a possibilidade de exclusão do registro da empresa.

A Gol tem até 29 de janeiro para reenquadrar a cotação de suas ações. Empresas nessa situação costumam fazer recompras ou grupamento de ações. A companhia, no entanto, ainda não detalhou quais providências pretende adotar.

Com a fusão com a Azul (AZUL4) descartada, o papel chegou a esboçar uma reação positiva, mas também momentânea, levando a ação à estaca zero.

Hoje, no home broker, a cotação aparece na casa dos R$ 5, mas o valor corresponde a um lote padrão de 1.000 ações preferenciais. Ou seja, cada papel vale, na verdade, menos de um centavo.  Ações com esse valor são chamadas de penny stocks e têm altíssima volatilidade.

Ações foram diluídas após saída do Chapter 11

A situação é reflexo direto da reestruturação financeira concluída neste ano. Em junho, a empresa saiu do processo do Chapter 11 após um aumento de capital da ordem de R$ 12 bilhões.

A operação resultou em forte diluição acionária, de 99,8%, e fez com que a Abra Group, controladora da Gol, passasse a deter cerca de 80% da totalidade das ações ordinárias e preferenciais.

No total, foram emitidos 8,1 trilhões de ações ordinárias ao preço de R$ 0,00029 cada e 968,8 bilhões de ações preferenciais a R$ 0,01 por papel.

Desde então, as ações passaram a ter fator de cotação baseado em lotes de 1.000 ações, com lote padrão de negociação também de 1.000 unidades.

Com a fusão com a Azul (AZUL4) descartada e sem perspectiva de que os papéis retornem ao patamar de R$ 1,00, a alternativa mais provável para a Gol é realizar um grupamento de ações a fim de atender às exigências da B3.

Alavancagem elevada

Apesar da reestruturação e da capitalização bilionária, a alavancagem da Gol continua elevada, em 5,4 vezes, considerando a relação entre dívida líquida e Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização). Esse nível ainda pressiona a percepção de risco da empresa e mantém desafios relevantes para sua recuperação operacional.

Na frente operacional, a Gol registrou Ebitda recorrente R$ 1,134 bilhão no segundo trimestre de 2025, um crescimento de 67,7% em relação a um ano antes.

Já o prejuízo líquido foi de R$ 1,532 bilhão no período, uma redução de 60,8% frente ao prejuízo do segundo trimestre de 2024.

Acompanhe tudo sobre:Gol Linhas AéreasRecuperação Judicial

Mais de Invest

Paralisação do governo dos EUA e votação da isenção do IR: o que move os mercados

Como uma CEO enganou o JP Morgan e foi condenada a pagar mais de US$ 300 milhões

Dólar e futuros de ações dos EUA operam em queda depois de paralisação do governo

Ouro bate recorde (de novo) com shutdown do governo dos EUA

Mais na Exame

Carreira

TIM lança Cyber Academy para potencializar cibersegurança e cultura digital na companhia

Brasil

Cabotagem: Indústrias brasileiras veem potencial, mas enfrentam desafios logísticos, diz CNI

Mercados

Paralisação do governo dos EUA e votação da isenção do IR: o que move os mercados

Mundo

Taiwan rejeita proposta dos EUA para fabricar 50% de seus semicondutores no território americano