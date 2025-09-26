Latam planeja até 30 novos destinos no Brasil com encomenda de jatos da Embraer

O presidente da Latam Airlines, maior companhia aérea da América Latina, Jerome Cadier, anunciou nesta sexta-feira, 26, que a empresa vai adicionar até 30 novos destinos domésticos no Brasil, aproveitando a encomenda dos jatos E195-E2 da Embraer, segundo informações da Reuters.

Segundo o executivo, uma parte significativa dos jatos será entregue no próximo ano e o restante em 2027. Ele acrescentou que a companhia definirá, nos próximos seis meses, quais rotas serão atendidas pelas aeronaves.

Pedido

No início da semana, a Latam anunciou uma encomenda de aeronaves da família E2 que poderá chegar a 74 aviões.

Conforme anunciado, são 24 entregas firmes e 50 opções adicionais de compra. As aeronaves confirmadas, do modelo E195-E2, serão entregues no segundo semestre de 2026 e vão integrar a frota da Latam no Brasil.

O E195-E2 é um modelo de aeronave de corredor único (narrow body) e vai servir à malha aérea doméstica e regional da Latam, principal vetor de expansão da companhia hoje no Brasil. É um jato conhecido por ter custo competitivo por assento e maior eficiência no consumo de combustível (30% de redução no consumo por assento, segundo a companhia). É o mesmo modelo que será vendido à companhia Avelo, dos Estados Unidos, na transação anunciada pela Embraer há menos de duas semanas.

Atualmente, a Latam opera aeronaves de toda a família Airbus para voos curtos e aviões Boeing 787 e 777 para os voos mais longos. A companhia opera 55 destinos do país e prevê terminar o ano com cerca de 60 destinos.

Novo hangar de R$ 40 milhões

A Latam inaugurou nesta sexta-feira o hangar 9 do seu Latam MRO (Manutenção, Reparo e Revisão), em São Carlos (SP). Construído em apenas dez meses, o novo espaço é especializado na manutenção pesada do Boeing 787 Dreamliner, resultado de um investimento de R$ 40 milhões e responsável por 300 novos empregos diretos. Trata-se do maior aporte da companhia no complexo do interior paulista em uma década.

A cerimônia contou com a presença de executivos da Latam Brasil e do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que destacaram a importância estratégica do empreendimento.

O Latam MRO de São Carlos é atualmente o maior centro de manutenção aeronáutica da América do Sul e referência internacional no setor.

“É emocionante ver São Carlos consolidada como um verdadeiro polo de desenvolvimento aeroespacial do Brasil, que além da manutenção de excelência abriga também a nossa Escola de Mecânicos e um histórico de inovação contínua”, afirmou Jerome Cadier, CEO da Latam Brasil.

Com o novo hangar, o Latam MRO de São Carlos passa a realizar manutenções pesadas da frota do Boeing 787 das afiliadas do grupo, anteriormente realizadas fora do país. A medida traz ganhos em competitividade, redução de custos e maior agilidade no retorno das aeronaves às operações.

Além disso, o hangar está preparado para pintura de aeronaves de grande porte e para manutenção preventiva de até três Airbus A320 simultaneamente. O projeto incorpora tecnologias avançadas, já utilizadas em outros hangares do complexo, como o uso de drones para inspeção e carrinhos autônomos de logística, reforçando a cultura de inovação contínua do Latam MRO.