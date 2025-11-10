Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Fim da paralisação nos EUA e início da COP30: o que move os mercados

Natura, Azzas, Braskem, Itaúsa, MBRF, Movida, Sabesp e São Martinho divulgam resultados nesta segunda-feira, 10

Natura: empresa divulga balanço após o fechamento do mercado (Leandro Fonseca/Exame)

Natura: empresa divulga balanço após o fechamento do mercado (Leandro Fonseca/Exame)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 07h59.

Os mercados iniciam a semana com otimismo após o Senado dos Estados Unidos chegar a um acordo para encerrar a paralisação do governoa mais longa da história americana. O texto ainda precisa ser aprovado pela Câmara, onde enfrenta resistências por não incluir a prorrogação dos subsídios do Obamacare.

Esta segunda-feira, 10, também marca uma agenda cheia no Brasil e no exterior. Na política, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva abre oficialmente a COP30, que reúne líderes globais em Belém para discutir o avanço das metas climáticas.

Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, participa em Basileia das “Bimonthly Meetings”, promovidas pelo Banco de Compensações Internacionais (BIS).

No Brasil, o BC realiza às 10h uma coletiva sobre a regulamentação de negociações com ativos virtuais.

Na agenda de indicadores, o destaque doméstico é o Boletim Focus, divulgado às 8h25, com projeções atualizadas para inflação, PIB, câmbio e Selic. Antes, às 8h, sai a prévia do IPC-S da FGV, e às 15h a balança comercial semanal da Secex.

No exterior, líderes latino-americanos e europeus se reúnem na Cúpula Celac-União Europeia, na Colômbia, para tratar de comércio e integração regional.

A temporada de balanços corporativos entra na reta final na B3. Após o fechamento dos mercados, Azzas, Braskem, Even, Itaúsa, MBRF, Movida, Natura, Sabesp e São Martinho divulgam seus resultados.

Ásia e Europa em alta

As bolsas globais operam em alta nesta segunda-feira, 10. Na Ásia, os mercados fecharam em alta após dados de inflação da China virem acima das expectativas.

O índice de preços ao consumidor (CPI) subiu 0,2% em outubro na comparação anual, superando a projeção de estabilidade feita por economistas consultados pela Reuters. Já o índice de preços ao produtor (PPI) registrou queda de 2,1%, um recuo mais brando do que a contração de 2,2% esperada pelo mercado.

Em Hong Kong, o Hang Seng subiu 1,55%, e o CSI 300, da China continental, teve leve ganho de 0,35%. O Kospi, da Coreia do Sul, saltou 3,02%, liderado por bancos e seguradoras, enquanto o Kosdaq subiu 1,32%.

No Japão, o Nikkei 225 avançou 1,33% e o Topix, 0,56%. Na Austrália, o S&P/ASX 200 encerrou em alta de 0,75%, e na Índia, o Sensex e o Nifty 50 subiram 0,38% e 0,32%, respectivamente.

Na Europa, os índices operavam com forte avanço no início do pregão, impulsionados pela expectativa de um acordo bipartidário no Senado americano que pode reabrir o governo federal.

Às 7h45 (horário de Brasília), o Stoxx 600 subia 1,40%, o DAX, de Frankfurt, ganhava 1,84%, o CAC 40, de Paris, avançava 1,37%, e o FTSE 100, de Londres, tinha alta de 1,06%.

Nos Estados Unidos, os futuros também indicavam recuperação. Às 7h45, os contratos do S&P 500 subiam 0,96%, os do Dow Jones, 0,43%, e os do Nasdaq 100, 1,50%. Na semana passada, o Nasdaq acumulou queda de 3%, sua pior desde abril, refletindo a correção em papéis ligados à IA.

Acompanhe tudo sobre:BalançosBoletim FocusCOP30Estados Unidos (EUA)

Mais de Invest

A última carta de Buffett: o que esperar de despedida do megainvestidor

Dividendo da Petrobras: melhor reinvestir na empresa ou diversificar?

BTG Pactual lança simulador financeiro gratuito que ajuda a planejar sua aposentadoria

Por que está mais difícil de prever crises nos Estados Unidos

Mais na Exame

Mundo

Lula critica 'manobras retóricas' em ações militares na América Latina

Um conteúdo Bússola

Por que a energia de reserva tem se tornado um diferencial competitivo para múltiplos setores?

Mercados

A última carta de Buffett: o que esperar de despedida do megainvestidor

Brasil

Ratinho Jr. autoriza repasse direto a famílias após tornado no Paraná