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Fed vê vantagem energética dos EUA como suporte ao dólar

Ata reconhece que alta do petróleo pressionou inflação global, mas serviu de suporte à moeda americana

Ativo de refúgio: petróleo em alta tem um lado bom para a economia americana — fortalece o dólar (Andrew Harrer/Bloomberg/Bloomberg)

Ativo de refúgio: petróleo em alta tem um lado bom para a economia americana — fortalece o dólar (Andrew Harrer/Bloomberg/Bloomberg)

Mitchel Diniz
Mitchel Diniz

Editor de Invest

Publicado em 9 de abril de 2026 às 05h00.

A ata da reunião do Federal Reserve de março identificou a posição dos Estados Unidos como exportador líquido de energia como um dos fatores que sustentaram o dólar no período mais agudo de turbulência provocada pelo conflito no Oriente Médio. O documento aponta que o sentimento em relação à moeda americana ficou mais positivo nos dias finais do intervalo entre reuniões, sustentado tanto pelo papel histórico do dólar como ativo de refúgio quanto pela vantagem energética do país.

O conflito, que eclodiu durante o período entre as reuniões de janeiro e março, derrubou os mercados globais e fez os preços do petróleo subirem cerca de 50% nos contratos futuros de curto prazo. Para a maioria das economias, o choque significou inflação mais alta e piora das condições financeiras. Os EUA, na condição de exportador líquido de energia, ficaram em posição distinta — e o Fed registrou esse diferencial como um dos vetores de suporte ao dólar.

A moeda americana passou por oscilações bruscas ao longo do período, mas terminou praticamente estável no acumulado do ano. A recuperação se concentrou nos dias finais do intervalo entre as reuniões, à medida que os mercados avançavam na precificação dos efeitos do conflito sobre a economia global.

A ata registra ainda que o choque de energia alterou as perspectivas para outros bancos centrais. Economias avançadas como a zona do euro, o Canadá e a Suíça, que antes eram esperadas para manter ou reduzir juros, passaram a ser precificadas pelo mercado para elevá-los, diante da pressão inflacionária gerada pela alta do petróleo.

A alta expressiva ficou concentrada nos contratos de curto prazo, enquanto os futuros de prazos mais longos subiram de forma bem mais modesta — o que, na leitura do Fed, poderia indicar que o mercado não espera que o nível elevado dos preços seja duradouro. Essa mesma percepção aparece nas métricas de inflação: a expectativa para um ano subiu quase 50 pontos-base, mas as medidas de compensação inflacionária para horizontes mais longos praticamente não se moveram.

O conflito, no entanto, ampliou os riscos para a atividade econômica. A maioria dos participantes alertou para a possibilidade de um conflito prolongado pesar sobre a confiança das empresas e reduzir ainda mais a geração de empregos. A ata menciona ainda que preços de energia persistentemente elevados poderiam comprimir o poder de compra das famílias e frear o crescimento no exterior — fatores que, em conjunto, aumentariam os riscos de baixa para a economia americana.

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