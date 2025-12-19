Inflação nos EUA anima investidores — mas é preciso cuidado

A paralisação do governo dos Estados Unidos gerou uma série de desdobramentos — inclusive um apagão de dados. Com a retomada das divulgações, os números parecem animar o mercado.

O último indicador de novembro mostrou um arrefecimento na inflação: a taxa anual ficou 0,4 ponto percentual (p.p.) abaixo do esperado. Entretanto, é preciso cuidado.

Este é o primeiro relatório de preços ao consumidor (CPI) divulgado pelo Departamento de Estatísticas do Trabalho (BLS) desde o fim da paralisação do governo dos EUA.

Os dados de outubro não foram publicados porque a agência se declarou “incapaz de coletar esses dados retroativamente”.

O BLS explicou que o CPI de novembro “não incluiu as variações percentuais mensais de novembro de 2025, já que os números de outubro de 2025 estão ausentes”. Além disso, parte dos dados da pesquisa foi “transferida de setembro de 2025 para outubro de 2025”.

Krishna Guha, da Evercore ISI, afirmou que o BLS “parece ter atribuído inflação zero a várias categorias” ao calcular a inflação imobiliária em algumas cidades.

Em outras palavras, o relatório é bastante confuso.

Jerome Powell, presidente do Federal Reserve (Fed, banco central americano), certa vez comparou a definição das taxas de juros a “navegar pelas estrelas sob um céu nublado”. Mesmo assim, os investidores reagiram positivamente, fazendo os principais índices subirem.