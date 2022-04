Facebook dispara mais de 10% após resultado do 1º tri

As ações da Meta, dona do Facebook, disparam mais de 10% nesta quinta-feira 28, após a divulgação do resultado do primeiro trimestre.



META (FB): +10,79% em US$ 193,82

O lucro por ação da Meta saltou de US$ 2,74 no mesmo período de 2021 para US$ 3,34.

O grupo de aplicativos do Facebook, que inclui o aplicativo homônimo, o Instagram e o WhatsApp, teve uma receita total de US$27,908 bilhões. Valor um pouco acima do mesmo trimestre de 2021, que alcançou US$ 26,171 bilhões – gerando um crescimento anual de 7%.

“Fizemos progressos neste trimestre em várias das principais prioridades da empresa e continuamos confiantes nas oportunidades a longo prazo e crescimento que nosso roteiro de produtos irá desbloquear”, disse Mark Zuckerberg, fundador e CEO da Meta.

Uma das grandes apostas da companhia tem sido investir em pesquisas para desenvolver o metaverso, ambiente virtual imersivo que tem gerado curiosidade.

Em termos de usuários diários ativos nas redes (Daily Active Users), só o Facebook contou com uma média de 1,96 bilhão para março de 2022, um aumento de 4% em relação ao ano anterior. Já para o segundo trimestre, a rede social prevê uma receita entre US$ 28 bilhões e US$ 30 bilhões.

“Mais pessoas usam nossos serviços hoje do que nunca, e estou orgulhoso de como nossos produtos estão servindo pessoas ao redor do mundo”, afirmou o CEO.