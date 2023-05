Enauta confirma existência de óleo em reservatório do Campo de Atlanta

A petroleira Enauta (ENAT3) confirmou a existência de óleo em reservatório do Campo de Atlanta. A companhia concluiu a perfuração e perfilagem do poço piloto 9-ATL-8DP identificando óleo em intervalo de 57 m com excelentes propriedades petrofísicas.

A acumulação está localizada em profundidade de 2.644m, mais rasa que o reservatório em desenvolvimento no Campo de Atlanta. A ocorrência de óleo em Atlanta NE foi originalmente descrita no poço 9-SHEL-19D-RJS perfurado em 2006.

O novo poço foi programado com o objetivo de coletar dados adicionas da acumulação em conjunto com a perfuração do poço 7HA, que compõe os seis poços produtores da fase 1 do Sistema Definitivo de Atlanta.

A Enauta estima que os recursos 'in place' da acumulação excedem 230 milhões de barris de óleo. "A companhia realizará estudos complementares para a definição do potencial técnico-econômico, integração ao desenvolvimento de Atlanta e a inclusão da acumulação aos 158,9 milhões de barris de óleo de reservas certificadas, conforme relatório de 31 de dezembro de 2022 da Gaffney, Cline and Associates", diz o comunicado.

A estimativa da empresa é de que o primeiro óleo do Sistema Definitivo de Atlanta para meados de 2024 com capacidade para 50 mil barris de óleo por dia na fase 1 por meio de seis poços de produção conectados ao FPSO Atlanta.