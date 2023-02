Elon Musk vai revelar os novos planos para a Tesla; o que esperar?

Na próxima quarta-feira, 1, o bilionário Elon Musk vai revelar os novos planos para uma de suas mais famosas empresas , a fabricante de veículos elétricos Tesla, cujas ações acumulam alta de 59,83% no ano.

O evento será transmitido ao vivo da fábrica da companhia, no Texas (EUA). "Nossos investidores poderão ver nossa linha de produção mais avançada, bem como discutir planos de expansão de longo prazo, plataforma de geração 3, alocação de capital e outros assuntos com nossa equipe de liderança", diz a empresa em comunicado.

Como a Tesla se saiu no 4º trimestre e em 2022?

O último trimestre do ano foi de recorde, bem como o consolidado de 2022. No quarto trimestre, a fabricante de veículos elétricos chegou à maior receita trimestral, ao maior lucro operacional e ao maior lucro líquido de sua história.

No período, a receita somou US$ 24,32 bilhões, 37% acima do mesmo intervalo de 2021, com o lucro operacional ficando 49% mais alto. Já o lucro líquido saltu 59%, para 3,68 US$ bilhões.

Em 2022, a receita total cresceu 51% em relação ao ano anterior, para US$ 81,5 bilhões, e o lucro líquido mais que dobrou em relação ao ano anterior, para US$ 12,6 bilhões.

No ano, o número de veículos produzidos cresceu 47%, para 1.369.611, com as vendas aumentando 40%, para 1.313.851 unidades.

O que esperar do "Plano Mestre 3" da Tesla?

Ao site americano Market Watch, o analista do Evercore ISI, Chris McNally, disse que o novo plano deve mostrar pontos de conexão com o plano 2, lançado em 2016. "Supeitamos que mencione robotáxis, caronas compartilhadas para reduzir os quilômetros percorridos, baterias “megapack” e metas de reciclagem"

Toni Saccconaghi, do Bernstein, acredita que os investidores ouçam sobre uma nova plataforma de veículso elétricos mais baratos. Hoje, a versão básica do modelo Model 3 sedan saí por US$ 43.500. "Acreditamos que a questão mais importante para a Tesla no radar do analista é o status de sua plataforma de veículos de baixo custo e próxima geração."

O preço foi um ponto de destaque da empresa em seu relatório sobre o quarto trimestre.

Os carros da Tesla vão ficar mais baratos?

"À medida que avançamos em 2023, sabemos que há dúvidas sobre o impacto de curto prazo de um ambiente macroeconômico incerto e, em particular, com o aumento das taxas de juros", diz a empresa, afirmando esar acostumada com desafios.

"No curto prazo, estamos acelerando nosso roteiro de redução de custos e buscando taxas de produção mais altas, mantendo o foco na execução da próxima fase", diz a companhia.

Ainda de acordo com o texto, melhorar a acessibilidade é necessário para que a Tesla se torne uma fabricante multimilionária de veículos.

"Em qualquer cenário, estamos preparados para a incerteza de curto prazo, mas focados no potencial de longo prazo da autonomia [das baterias dos veículos], eletrificação e soluções energéticas. Nosso implacável controle de custos e inovação são o motivo pelo qual acreditamos que nenhum outro fabricante está mais bem equipado para navegar em 2023 e, finalmente, ter sucesso a longo prazo do que nós."