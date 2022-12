Elon Musk diz que deixará o cargo de diretor-executivo do Twitter se o público achar melhor; entenda

Neste domingo, 18, o bilionário Elon Musk, dono da Tesla e atual diretor-executivo do Twitter, lançou uma enquete na rede social. O resultado — que será respeitado, afirmou o CEO — pode definir o futuro do comando da rede social.

"Devo deixar o cargo de chefia do Twitter? Eu vou cumprir o resultado dessa enquete", escreveu em sua página oficial do Twitter.

Desde a postagem de Musk na rede social até o momento em que essa reportagem foi publicada, a enquete já possuía mais de 2 milhões de votos. Ela ficará aberta por mais 11h na plataforma para votação do público.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll. — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

Uma conduta questionada pelos internautas

Desde que o bilionário assumiu o cargo como diretor-executivo do Twitter, os internautas tiveram reações adversas. Algumas das mudanças de Musk fizeram com que parte do público da rede social inclusive migrasse para o "Koo", rede social indiana muito semelhante à do passarinho azul.

Até outubro, pouco mais de mil brasileiros estavam inscritos no site, contudo, com o interesse repentino, o Koo já passa de 1 milhão de contas. Ao todo, são 50 milhões de usuários que, segundo a empresa, a colocam em segundo lugar entre os microblogs mais acessados do mundo.

Também neste domingo, 18, Elon Musk suspendeu a conta no Twitter de outro jornalista, a mais recente de uma série de suspensões depois que o bilionário dono da rede social reclamou que estavam sendo divulgadas informações pessoais que colocavam sua família em risco. Musk foi ainda mais criticado pelos internautas, acusado de censura à imprensa.

A necessidade de uma 'graninha'

Suas ações com a compra e administração do Twitter geraram um impacto negativo em boa parte dos anunciantes da rede social. De acordo com o Financial Times, ele ligou pessoalmente para os CEOs de grandes anunciantes “para repreendê-los”, o que fez com que alguns cortassem ainda mais seus gastos.

Mas é nos acionistas do Twitter e de sua outra empresa, a Tesla, que mora o perigo. Elon Musk vendeu cerca de 22 milhões de ações da Tesla por US$ 3,6 bilhões entre segunda e quarta-feira, de acordo com um documento da SEC, que regulamenta os mercados financeiros nos Estados Unidos.

A maior parte foi destinada à compra do Twitter, adquirido no final de outubro por 44 bilhões de dólares, incluindo uma contribuição pessoal de 27 bilhões de dólares. Um número crescente de investidores teme que Musk esteja gastando uma parte significativa de seu tempo reestruturando o Twitter, em detrimento da Tesla.

