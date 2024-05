Eclipse solar faz Airbnb ter melhor primeiro trimestre da história

O Airbnb teve seu melhor primeiro trimestre da história e agradeceu a um fenômeno do espaço pelo feito: o eclipse solar . Muitas pessoas usaram o serviço de hospedagem para assistir ao evento celestial. Mais de 500.000 hóspedes reservaram estadias no Airbnb durante o eclipse, que conseguiu ser visto em regiões de EUA, Canadá e México. As informações são do Quartz.

“Tivemos nosso melhor primeiro trimestre de todos os tempos”, disse Brian Chesky, CEO do Airbnb, durante a teleconferência de resultados da empresa na quarta-feira. “Estou orgulhoso pelos resultados no primeiro trimestre e ansioso por outra temporada recorde de viagens no verão.”

Os lucros melhores do que o esperado no primeiro trimestre também foram impulsionados pelo período da Páscoa, disse a empresa. Houve 133 milhões de reservas, um aumento de 9,5% quando comparado com o mesmo período do ano passado, impulsionado pelo crescimento em todas as regiões

Mesmo com os números positivos, as ações do Airbnb caíram 7% no after market, sendo negociadas a US$ 146.

No primeiro trimestre, o Airbnb gerou receitas de US$ 2,14 bilhões. Os analistas esperavam que o valor fosse de US$ 2,06 bilhões.

Chesky também disse durante a teleconferência que a empresa está vendo um crescimento nos downloads e no uso de aplicativos por clientes nas regiões Ásia-Pacífico e América Latina.

“Eu poderia argumentar que o Airbnb pode ter uma repercussão melhor na Ásia porque há uma população de viajantes mais jovem que não está predisposta a hotéis e está nas redes sociais”, disse ele. Enquanto isso, nos EUA, os downloads de aplicativos do Airbnb durante o primeiro trimestre aumentaram 60%.

O Airbnb disse que espera que a receita durante o segundo trimestre fique entre US$ 2,68 bilhões e US$ 2,74 bilhões. A empresa também falou que já está enfrentando “uma demanda robusta por viagens em torno de eventos internacionais”, incluindo os Jogos Olímpicos em Paris e a Eurocopa, na Alemanha.