Procura por imóveis no caminho do eclipse solar total sobe até 67% no Airbnb

Nesta segunda-feira, um eclipse solar total será visível na América do Norte. Como consequência, diversos locais registraram um aumento significativo nas reservas no Airbnb.

A plataforma AirDNA, responsável por monitorar a oferta de imóveis na plataforma, constatou mais de 2 mil cidades nos Estados Unidos, Canadá e México no rastro do eclipse, contabilizando aproximadamente 110 mil anúncios ligados ao evento.

No eclipse, a Lua bloqueará totalmente o Sol por cerca de quatro minutos em determinados lugares. O fenômeno será visível apenas nos três países da América do Norte.

De acordo com a CoStar, uma empresa ligada a hotéis, a ocupação em cidades no caminho do eclipse subiu de 12% em Montreal a 67% em Indianapolis. As acomodações que ainda estão disponíveis apresentam preços elevados, reporta a companhia.

Mais de metade das cidades norte-americanas com aluguéis de curto prazo no rastro do fenômeno está totalmente ocupada para o dia 7 de abril, segundo uma publicação do executivo da AirDNA, Jamie Lane. Conforme afirma Lane, os dias 6 e 8 do mesmo mês também possuem altos níveis de procura.

O próximo eclipse solar total visível no Brasil demorará para ocorrer, sendo esperado apenas para o ano de 2045. Nesta segunda-feira, 8, o evento começará aproximadamente às 16h07, no horário de Brasília.