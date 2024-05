Qual o destino de neve preferido dos brasileiros? Dois hotéis de luxo sabem a resposta

Em uma das suas músicas mais famosas, Jorge Ben Jor canta que o Brasil é um país tropical e bonito por natureza. De fato, temos um clima predominantemente quente e agradável, propício para o turismo. Apesar disso, o turista brasileiro adora destinos de neve. Quando temos a ocorrência de climas mais frios durante o inverno em território nacional é comum que muito se desloquem para ver neve, algo raro para nós.

Há ainda aqueles que se planejam com mais antecedência e que viajam para outros destinos, como Bariloche, na Argentina, ou Aspen nos Estados Unidos. Mas o destino de neve preferido dos brasileiros não está no continente americano. É na Europa, mais especificamente nos Alpes franceses, onde se localiza o ponto queridinho do turista do Brasil que quer ver neve e esquiar.

Sven Flory, CCO da Ultima Collection, e Isabela Del Carlo Fernandes, vice-presidente de marketing e comunicação, do Bürgenstock Collection, duas das redes de hotéis mais luxuosas do mundo, são unânimes ao dizer que Courchevel, na França, é o local preferido dos brasileiros para passar as férias no inverno. Os dois executivos de afirmam que os hóspedes do Brasil estão entre os dez principais mercados das duas marcas.

Como é Courchevel

Localizados no coração das montanhas dos Alpes franceses, os vilarejos de Courchevel se escondem nas alturas do vale de Tarentaise. Ao todo, são seis vilarejos interligados por elevadores de esqui ou por teleféricos gratuitos, formando um complexo de esqui "ski-in/ski-out" que oferece uma variedade de experiências únicas. São mais de 300 pistas de esqui próprias para a prática do esporte tanto para iniciantes quanto para mais experientes.

O destino fica na divisa entre França, Suíça e Itália, em um dos locais mais icônicos do inverno europeu. Para explorar esses tesouros alpinos, um dos meios mais rápidos é chegar via cidade de Lyon. A viagem dura certa de duas horas. No fim do percurso, quase chegando, é preciso percorrer uma estrada sinuosa, serpenteando entre densas florestas e panoramas de tirar o fôlego.

Ultima Collection

Ultima Courchevel Belvédère. (Divulgação/Divulgação)

A Ultima Collection tem residências ultraluxuosas em locais exclusivamente privilegiados. A grife da hotelaria cresceu a partir de um hotel premiado em Gstaad, na Suíça, para incluir uma ampla coleção de chalés e retiros à beira-mar que se estendem dos Alpes ao Mediterrâneo.

Um dos mais queridinhos dos brasileiros é o Ultima Courchevel Belvédère. O resort é composto por 13 residências com vistas privilegiadas das montanhas arborizadas. Está localizado a uma altitude de 1750 metros e a uma curta distância das animadas cenas de bares e restaurantes da região.

Bürgenstock Collection

Bürgenstock Resort Lake Lucerne. (Divulgação/Divulgação)

O Bürgenstock Collection é um dos maiores grupos de hotéis de luxo da Suíça, operando hotéis e residências com um total combinado de 667 quartos e 67 suítes residenciais. A poucas horas de carro ou de trem de Courchevel estão o Resort Bürgenstock Lake Lucerne (348 quartos), o Hotel Schweizerhof Bern & Spa (99 quartos), e o Royal Savoy Hotel & Spa Lausanne (196 quartos).

A grife conta ainda com o The Adria em South Kensington, em Londres (24 quartos). Todas as unidades contam com design elegante e contemporâneo, spas, além de restaurantes estrelados de alta gastronomia.