Empresa de Warren Buffett aposta na Alphabet com investimento de US$ 5 bi

Berkshire Hathaway comprou 17,85 milhões de ações da Alphabet, dona do Google, numa operação avaliada em US$ 4,93 bilhões até o fim de setembro. O movimento, revelado por meio de um relatório à SEC, órgão regulador do mercado nos EUA, impulsionou as ações da Alphabet, que subiram 5,2% na segunda-feira (11).

A transação marca uma das últimas grandes apostas do conglomerado sob a liderança de Warren Buffett, que deve deixar o cargo de CEO da Berkshire em 2025, após seis décadas à frente da empresa. Ele será sucedido por Greg Abel, atual vice-presidente responsável por operações não relacionadas a seguros.

Embora ainda não esteja claro se a decisão partiu de Buffett, de seus gestores de portfólio Todd Combs e Ted Weschler, ou do próprio Abel, o bilionário costuma supervisionar os aportes de maior valor. A compra também é simbólica: durante reunião anual da empresa em 2019, Buffett e Charlie Munger, então vice-presidente, lamentaram publicamente não terem investido antes no Google.

O investimento ocorre em um momento de forte desconfiança do mercado em relação aos gastos elevados de grandes empresas de tecnologia com inteligência artificial, a IA. As companhias têm alocado bilhões de dólares na construção de centros de dados e na aquisição de chips especializados, como os da Nvidia, para sustentar essa nova fase de desenvolvimento computacional.

Investimento conservador em meio à valorização

Apesar das preocupações com a sustentabilidade desse ciclo de investimentos em IA, o movimento da Berkshire sinaliza uma leitura mais seletiva do setor. O preço das ações da Alphabet, com múltiplo de 25 vezes o lucro estimado para os próximos 12 meses, ainda é considerado moderado frente a pares como Nvidia (30x) e Microsoft (29,3x), segundo dados da LSEG.

A aposta em Alphabet vem na esteira de uma redução da posição em outras gigantes: a empresa cortou sua participação na Apple, embora esta continue sendo o maior investimento individual da carteira de ações da Berkshire, avaliado em US$ 64,9 bilhões. A fatia no Bank of America também foi reduzida, dando continuidade a um movimento iniciado no ano passado.

Por outro lado, a Berkshire tem mantido seu caixa em níveis recordes, o que preocupa parte dos investidores que enxergam isso como um sinal de cautela diante de possíveis sobrevalorizações no mercado americano. O investimento em Alphabet pode indicar um reposicionamento mais oportunista, priorizando empresas resilientes em meio a um cenário incerto.

As ações da Alphabet acumulam alta de 46% no ano, desempenho superior ao índice S&P 500, referência da bolsa americana. Ainda assim, a maior parte do portfólio de ações da Berkshire segue concentrada em serviços financeiros, que representam 36,6% dos ativos de capital listados até setembro, segundo levantamento da Morningstar.