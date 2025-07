Dólar sobe a R$ 5,42, mas acumula queda na semana

O dólar fechou a sexta-feira, 4, com alta de 0,37%, cotado a R$ 5,424, depois de oscilar entre R$ 5,403 e R$ 5,426. O dia foi de baixa liquidez, com os mercados nos Estados Unidos fechados devido ao feriado de independência do país.

A alta moderada corrigiu parte das perdas acumuladas pela moeda americana ao longo da semana, quando chegou ao seu menor patamar do ano. No acumulado da semana, o dólar cedeu 1,06%.

Hoje, o presidente Donald Trump voltou a afirmar que seu governo vai começar a notificar os parceiros comerciais sobre a nova tarifa americana sobre as exportações, com vigência a partir de 1º de agosto. As tarifas serão aplicadas aos países que ainda não fecharam acordos com os EUA, a cinco dias do prazo final determinado para 9 de julho.

O dia também foi marcado pela revisão para baixo da expectativa para o superávit da balança comercial neste ano, de US$ 70,2 bilhões para US$ 50,4 bilhões, que não chegou a afetar o câmbio.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é amplamente utilizado por empresas e instituições financeiras em operações de curto prazo, oferecendo uma cotação com base no valor real de mercado no momento da transação.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro é uma cotação projetada para contratos de compra e venda de dólares a serem liquidados em datas futuras. Esse tipo de dólar é negociado na Bolsa de Valores, permitindo que empresas e investidores se protejam contra a volatilidade cambial. A cotação do dólar futuro pode variar bastante, pois leva em consideração as expectativas do mercado sobre a economia.