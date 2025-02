Mercado de opções dispara em Hong Kong com entusiasmo por IA chinesa

O mercado de opções de Hong Kong retomou com força após o feriado do Ano Novo Lunar, no último dia 29 de janeiro. De lá para cá, quase 1,2 milhão de opções de compra e venda vêm sendo negociadas diariamente em média — o maior volume desde outubro, de acordo com dados da bolsa de valores de Hong Kong reportados pela Bloomberg.

O interesse pelo mercado de opções se deve ao entusiasmo dos investidores com o potencial do mercado de tecnologia chinês, após o sucesso da inteligência artificial da DeepSeek.

Assim que a startup lançou seu novo modelo, em janeiro, os traders investiram em todos os setores que poderiam ser beneficiados por avanços no mercado de IA, o que elevou o índice Hang Seng Tech ao patamar mais alto desde 2022.

“Vimos uma reviravolta tão repentina no sentimento após o DeepSeek”, disse Vikas Pershad, gerente de portfólio da M&G Investments Singapore Pte, em entrevista à Bloomberg. Segundo o especialista, as opções são uma maneira barata e fácil dos investidores conseguirem exposição ao mercado chinês.

Recuperação em Hong Kong

Após uma queda no final do ano passado, as negociações de opções em Hong Kong se recuperaram. Neste mês, o volume médio diário já está 38% acima de janeiro. Quase 1,9 milhão de contratos foram negociados na bolsa chinesa na última quinta-feira, 13, o maior volume deste ano.

Em entrevista à Bloomberg, Jian Shi Cortesi, da Gam Investment Management, disse que o sucesso do DeepSeek “acordou” os investidores para a tecnologia chinesa. Se antes eles acreditavam que as grandes apostas em IA estavam nos Estados Unidos, agora eles estão voltando sua atenção para a China.

Esse entusiasmo com o mercado de tecnologia chinês somado às ameaças de tarifas do presidente Donald Trump, dos Estados Unidos, têm aumentado a volatilidade das ações. No índice Hang Seng, o índice de volatilidade subiu quase 5 pontos em fevereiro, no que pode culminar no maior aumento mensal desde setembro.