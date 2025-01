Dólar hoje opera estável e permanece no piso de R$ 6

A bolsa brasileira encerrou a quarta-feira em alta, refletindo o otimismo do mercado diante de sinais positivos na economia global e divulgações recentes que trouxeram mais clareza ao cenário econômico nacional. O Ibovespa subiu 1,7%, fechando aos 124.300 pontos. Enquanto isso, o dólar comercial recuou 0,8%, encerrando o dia a R$ 6,01. Nesta quinta-feira, 16, a moeda operava estável na casa dos R$ 6,02.

Investidores reagiram bem à divulgação de indicadores internacionais, como o crescimento acima do esperado na economia dos Estados Unidos, além de dados que reforçam a desaceleração da inflação global. No Brasil, o mercado repercute o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), considerado a prévia do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, que registrou alta de 0,10% em novembro na comparação com outubro.

Contexto global e recuo da Ibovespa

Os mercados internacionais apresentaram sinais de recuperação nesta semana, após meses de volatilidade causada por incertezas geopolíticas e restrições monetárias em grandes economias. O crescimento de 3,1% no PIB dos EUA, aliado à desaceleração do índice de preços ao consumidor, animou investidores, aumentando a busca por ativos de países emergentes.

Nesta quinta-feira, o Ibovespa abriu em queda de 0,54%, aos 121.992 pontos, devolvendo parte dos ganhos da sessão anterior, quando registrou a maior alta diária desde maio de 2023. O movimento reflete a divulgação do Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), que subiu 0,10% em novembro, ligeiramente acima das expectativas de estabilidade.

O dado sugere que a atividade econômica brasileira permanece aquecida, o que pressionou a curva de juros futuros. Todos os DIs com vencimentos de 2025 a 2034 registraram alta, indicando a possibilidade de ajustes na política monetária pelo Banco Central.

No entanto, o mercado mantém-se atento às perspectivas econômicas, equilibrando os sinais de crescimento com a necessidade de controle inflacionário, fatores que continuarão influenciando o desempenho dos ativos brasileiros nos próximos pregões.