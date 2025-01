Ibovespa recua com IBC-Br ligeiramente acima do esperado

Devolvendo parte dos ganhos da sessão anterior, o Ibovespa abriu a sessão desta quinta-feira, 16, em queda. Ontem, o principal índice acionário do Brasil fechou com valorização de 2,8%, a maior alta diária desde maio de 2023. O otimismo ocorreu após os dados da inflação dos Estados Unidos virem abaixo do esperado e renovarem as esperanças que o Federal Reserve (Fed, banco central americano) irá cortar juros.

Ibovespa hoje

IBOV: -0,54% aos 121.992 pontos

-0,54% aos 121.992 pontos Dólar: +0,50% a R$ 6,043

Hoje, o mercado repercute o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), considerado a prévia do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, que registrou alta de 0,10% em novembro na comparação com outubro.

O resultado veio ligeiramente acima da expectativa, com o mercado esperando estabilidade (0%), mas que mostra que a atividade econômica segue aquecida. "A magnitude das variações supracitadas ajuda a dimensionar o momento de forte crescimento vivido pela economia brasileira ao longo do último ano", explica Matheus Pizzani, economista da CM Capital.

Segundo o especialista, chama atenção o fato do indicador ter sido capaz de apresentar crescimento mesmo em um período marcado por queda no volume de produção dos principais setores da economia – conforme observado nas divulgações setoriais feitas pelo IBGE (PIM, PMC e PMS).

Com isso, a curva de juros futuro no Brasil registra alta, o que pressiona a bolsa. Todos os DIs futuros de 2025 a 2034 sobem, na expectativa que o Banco Central (BC) tenha que subir juros.

Azul e Gol sobem forte

Os papéis da Azul (AZUL4) sobem 7% no nesta quinta-feira, 16, após a companhia anunciar que assinou um memorando de entendimento com a Abra, holding que controla a Gol (GOLL4), para combinar suas operações no Brasil, fortalecendo a posição do país no mercado global de aviação.

Mesmo fora do Ibovespa, os papéis da Gol também sobem quase 15%.

Segundo comunicado da Azul, o acordo busca unir as estratégias das empresas sem fundir marcas ou certificados operacionais, preservando a identidade de cada companhia.

O plano prevê que a nova estrutura será liderada pela Abra como maior acionista, em um modelo de corporation. Durante os três primeiros anos, o chairman será indicado pela Abra, enquanto a Azul nomeará o CEO. O conselho será composto por nove membros, com igual representação entre as partes e três nomes independentes.

Como é calculado o índice Bovespa?

O Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média ponderada de uma carteira teórica de ativos. Cada ativo tem um peso na composição do índice, refletindo o desempenho das ações mais negociadas. Se o índice está em 100 mil pontos, o valor da carteira teórica é de R$ 100 mil.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação da B3 vai dar 10h às 18h, com o after market operando das 18h25 às 18h45. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h. Já as negociações com o Ibovespa futuro acontecem das 9h às 18h25.