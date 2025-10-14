Dólar fecha em alta com tom cauteloso de Powell

O dólar à vista fechou a sessão desta terça-feira, 14, em alta de 0,14%, a R$ 5,47, após oscilar entre R$ 5,458 e R$ 5,519.

Todas as atenções se voltaram ao discurso de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos). A autoridade discursou na reunião anual da National Association for Business Economics (NABE), em Washington.

Entre os destaques, Powell afirmou que o crescimento da atividade pode estar mais firme do que o esperado, mas, por outro lado, afirmou que os riscos de queda para o emprego parecem ter aumentado. Em um (ainda) tom cauteloso, Powell disse que não há um caminho isento de riscos para a política monetária dos EUA.

“A inflação tem diminuído consideravelmente em relação aos picos observados em 2022, mas ainda está acima da meta de 2% do Fomc”, apontou, acrescentando que “não existe um caminho isento de riscos para a política monetária, enquanto navegam a tensão entre as metas de emprego e inflação”.

Os mercados internacionais ainda repercutem o “apagão” de dados nos EUA causado pelo shutdown.

A tensão comercial entre EUA e China, com ambos os países anunciando medidas recíprocas de sobretaxas portuárias sobre empresas de transporte marítimo, continua pesando sobre o sentimento global, pressionando bolsas em Nova York e Europa e o mercado de commodities, com destaque para o petróleo e o cobre.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) revisou para cima a projeção de crescimento global para 2025, de 3% para 3,2%, citando uma adaptação gradual às tensões comerciais.

Além disso, a dirigente do Federal Reserve, Michelle Bowman, afirmou que "continua vendo mais dois cortes de juros até o fim deste ano", o que reforça a percepção de um ciclo monetário mais flexível nos Estados Unidos.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é bastante utilizado em operações de curto prazo feitas por empresas e instituições financeiras.

A cotação do dólar à vista reflete o valor real de mercado no momento da transação, oferecendo transparência para quem precisa fechar negócios com rapidez.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro corresponde a contratos de compra e venda da moeda para liquidação em uma data futura. Essa modalidade é negociada na Bolsa de Valores e ajuda empresas e investidores a se protegerem da volatilidade cambial.

Sua cotação varia conforme as expectativas do mercado em relação à economia, podendo se distanciar bastante do dólar à vista em momentos de incerteza.