Powell: ‘Crescimento da atividade pode estar mais firme do que o esperado’

O mercado acompanhou com atenção, nesta terça-feira, 14, o discurso de Jerome Powell presidente do Federal Reserve (Fed, banco central americano) na reunião anual da National Association for Business Economics (NABE), em Washington. As falas eram muito aguardadas por investidores, que buscam pistas para calibrar as apostas para as próximas reuniões do Fed.

Segundo Powell, com base nos dados disponíveis, “é justo afirmar que as perspectivas de emprego e inflação não parecem ter mudado muito” desde a reunião de 17 de setembro. “No entanto, os dados disponíveis antes da paralisação mostram que o crescimento da atividade econômica pode estar em uma trajetória um pouco mais firme do que o esperado”, afirma.

A autoridade abriu o discurso enfatizando que “a política monetária é mais eficaz quando o público compreende o que o Federal Reserve faz e por quê”. Na sequência, afirmou que o crescimento econômico dos Estados Unidos permanece sólido, sustentado por uma demanda doméstica robusta e um mercado de trabalho resiliente.

“A inflação tem diminuído consideravelmente em relação aos picos observados em 2022, mas ainda está acima da meta de 2% do Fomc”, apontou, acrescentando que “não existe um caminho isento de riscos para a política monetária, enquanto navegam a tensão entre as metas de emprego e inflação”.

“Esse desafio ficou evidente na dispersão das projeções dos participantes do Comitê na reunião de setembro”, citou.

Segundo Powell, o Fomc permanece fortemente comprometido em restaurar a estabilidade de preços. “Acreditamos que a política monetária está restritiva, o que significa que está exercendo pressão para reduzir a inflação ao longo do tempo”, comentou.

Para a autoridade, a política monetária será definida com base na evolução das perspectivas econômicas e no balanço de riscos, “em vez de seguir um caminho pré-determinado”.

Ao final de seu discurso, Powell enfatizou: “Se agirmos muito rapidamente, deixaremos o trabalho na inflação inacabado. Mas se agirmos muito devagar, podem haver perdas desnecessárias, dolorosas, no mercado de trabalho”.

Dados de emprego

Powell enfatizou que enquanto a taxa de desemprego permaneceu baixa até agosto, os ganhos na folha de pagamento desaceleraram fortemente, “provavelmente em parte devido à redução do crescimento da força de trabalho, refletindo menor imigração”.

Em meio a um mercado de trabalho menos dinâmico e um pouco mais fraco, Powell afirmou que os riscos de queda para o emprego parecem ter aumentado.

“Embora os dados oficiais de emprego de 4 de setembro estejam atrasados, as evidências disponíveis sugerem que tanto demissões quanto contratações permanecem baixas, e que tanto a percepção das famílias sobre disponibilidade de emprego quanto a percepção das empresas sobre dificuldade de contratação continuam suas trajetórias de queda”, pontuou.

Ainda sobre a paralisação, ele concluiu dizendo que não acham que sejam capazes de substituir os dados que não estão obtendo. “É especialmente desafiador obter uma boa leitura dos preços sem os relatórios do governo. Existem algumas medidas que podem ajudar a complementar as estatísticas oficiais, mas elas não substituem esses números”, completou.