Ibovespa abre em queda de olho na temporada de balanços dos EUA e discurso de Powell

O Ibovespa abriu próximo da estabilidade nesta terça-feira, 14. Por volta das 10h30, o índice registrava queda de 0,17%, aos 141.541 pontos.

Na terça-feira, 14, o índice fechou a sessão em alta de 0,78% aos 141.783 pontos. O dólar fechou em queda de 0,75%, a R$ 5,462.

Nesta manhã, a moeda americana abriu em alta. Às 10h15, subia 0,64%, cotada a R$ 5,501.

Nesta terça-feira, 14, os investidores acompanham a estreia da temporada de balanços do terceiro trimestre em Nova York com a publicação dos resultados dos bancos americanos. Blackrock, JPMorgan, Citigroup, Goldman Sachs e Wells Fargo divulgaram nesta manhã.

Setor de serviços

O IBGE divulgou nesta terça-feira, 14, que o setor de serviços subiu 0,1% em agosto, na comparação com julho, sétimo resultado positivo seguido.

Com isso, o volume de serviços está 18,7% acima do nível pré-pandemia. Frente a agosto de 2024, o volume avançou 2,5%. O acumulado no ano é de 2,6%.

Em 12 meses, houve alta de 3,1%, marcando uma ligeira aceleração do ritmo de crescimento frente ao acumulado até julho (3%).

Agenda do dia

Às 13h20, o mercado acompanhará com atenção o discurso de Jerome Powell na reunião anual da National Association for Business Economics (NABE), em Washington. O tom adotado pelo presidente do Fed será determinante para calibrar apostas em relação à decisão de política monetária no fim do mês.

Na sequência, às 14h, Andrew Bailey, do Banco da Inglaterra, participa de painel no IIF, enquanto o presidente do Banco Central do Brasil, Gabriel Galípolo, tem reuniões em Washington, incluindo encontros com executivos da Swift.

Às 15h, Galípolo participa da CXIX Reunião de Presidentes de Bancos Centrais membros do Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA).

Às 16h, a Argentina divulga o Índice de Preços ao Consumidor de setembro, e às 16h25, o dirigente do Fed Christopher Waller participa de evento no IIF.

Pouco depois, às 16h30, Susan Collins, do Fed de Boston, fala na Câmara de Comércio de Greater Boston. Às 19h15, Galípolo se reúne com Alberto Ramos, economista-chefe para América Latina do Goldman Sachs.

No fim da noite, às 22h30, a China divulga os dados de inflação ao consumidor (CPI) e preços ao produtor (PPI) de setembro.

Mercados internacionais

Os mercados seguem operando em clima de aversão a risco nesta terça-feira, 14. Às 10h10 (horário de Brasília), os futuros do Nasdaq 100 recuavam 1,21%, os do S&P 500 caíam 0,96% e os do Dow Jones Industrial Average perdiam 0,85%, após a cobrança mútua de novas tarifas portuárias entre Estados Unidos e China.

Na Europa, o DAX cedia 0,93%, o CAC 40 recuava 0,82%, o Stoxx Europe 600 caía 0,71% e o FTSE 100 tinha queda de 0,34%.

Na Ásia, os índices também fecharam no vermelho, com destaque para o índice japonês Nikkei 225, que recuou 2,68%, e o Hang Seng Index, de Hong Kong, que caiu 1,73%.

Na Coreia do Sul, o Kospi Index recuou 0,63%, enquanto na Índia, o Nifty 50 caiu 0,32% e o Sensex perdeu 0,36%.