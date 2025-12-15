Dólar fecha em leve alta, a R$ 5,42, com pressão de fluxo de final de ano

O dólar à vista encerrou as negociações nesta segunda-feira, 15, em leve alta frente ao real, seguindo o movimento da última sessão, na sexta, 12. A moeda americana avançou 0,23% e ficou cotada a R$ 5,423.

O movimento contrastou o fechamento no exterior. No índice DXY, que mede a força do divisa frente a uma cesta de seis moedas de mercados desenvolvidos, o dólar registrou ligeira queda de 0,09%.

Segundo operadores, pesou a saída de capital estrangeiro típica desta época de fina de ano. A semana deve ser marcada pelas primeiras saídas mais fortes de dólares do Brasil.

Relatório do BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME), publicado no dia 3, apontou que, mesmo após um novembro positivo — marcado por entradas robustas no comércio exterior, que compensaram a saída de US$ 3,1 bilhões no segmento financeiro — dezembro deve registrar um fluxo líquido negativo.

A previsão é de uma saída de US$ 6,9 bilhões, concentrada justamente nos pagamentos de dividendos e juros sobre capital próprio.

"É natural vermos nessa época um movimento de alta no dólar por conta de um fluxo de capital que sai do Brasil e migra para fora nessa época de festas de final de ano", afirmou Andressa Bergamo, especialista em investimentos e sócia-fundadora da AVG Capital.

Essa saída de recursos também pode causar volatilidade no pregão. Durante a manhã, a moeda americana caía frente ao real, refletindo a expectativa de queda de juros no Brasil e a continuidade do afrouxamento monetário nos EUA. Mas, no início da tarde, a divisa passou a rondar a estabilidade e, por volta das 15h30, começou a subir.

André Valério, economista sênior do Inter, observa que o fluxo de saída de dólares típico dessa época tem contribuído para manter o câmbio rondando o patamar de R$5,40 e limitar a apreciação do real, com o cupom cambial de curto prazo pressionado.

"Apesar disso, não esperamos um episódio de desvalorização causado por esse fluxo como foi visto no ano passado. Nossa expectativa é que o câmbio oscile ao redor dos R$5,40 até o fim do ano", afirmou Valério.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é bastante utilizado em operações de curto prazo feitas por empresas e instituições financeiras.

A cotação do dólar à vista reflete o valor real de mercado no momento da transação, oferecendo transparência para quem precisa fechar negócios com rapidez.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro corresponde a contratos de compra e venda da moeda para liquidação em uma data futura. Essa modalidade é negociada na Bolsa de Valores e ajuda empresas e investidores a se protegerem da volatilidade cambial.

Sua cotação varia conforme as expectativas do mercado em relação à economia, podendo se distanciar bastante do dólar à vista em momentos de incerteza.