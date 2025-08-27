Invest

Dólar fecha em queda com apoio de commodities e alta do Ibovespa

Divisa americana fechou em baixa de 0,32%, a R$ 5,417

Da Redação
Publicado em 27 de agosto de 2025 às 17h21.

O dólar à vista fecha em baixa de 0,32%, a R$ 5,417, após oscilar entre R$ 5,415 e R$ 5,458. O real se valoriza frente ao dólar na sessão, em movimento contrário ao desempenho mais estável da moeda americana no exterior, com o índice DXY fechando próximo do zero a zero.

"O bom humor local, sustentado pela alta do Ibovespa e pelo bom desempenho das commodities, principalmente o petróleo, impulsiona a entrada de fluxos e fortalece a divisa brasileira", explica Bruno Shahini, especialista em investimentos da Nomad.

Apesar das incertezas externas e das pressões relacionadas ao cenário fiscal e comercial, o ambiente doméstico mais favorável limita a força do dólar e abre espaço para um desempenho positivo do real, explica o especialista.

Essas incertezas externas, por sua vez, trata-se da independência do Federal Reserve (Fed, banco central americano), explica Otávio Araújo, consultor Sênior da Zero Markets Brasil. "O movimento está em linha com o exterior, reflexo das incertezas geradas pela tensão entre Trump e o Federal Reserve, com investidores globais monitorando o risco de ingerência política na condução da política monetária americana."

Segundo ele, episódios como a demissão da diretora Lisa Cook reforçam o clima de dúvidas sobre a independência do Fed, alimentando volatilidade em ativos emergentes, mas temporariamente favorecendo moedas como o real por fluxo de capital e operações de hedge de exportadores brasileiros.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é amplamente utilizado por empresas e instituições financeiras em operações de curto prazo, oferecendo uma cotação com base no valor real de mercado no momento da transação.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro é uma cotação projetada para contratos de compra e venda de dólares a serem liquidados em datas futuras. Esse tipo de dólar é negociado na Bolsa de Valores, permitindo que empresas e investidores se protejam contra a volatilidade cambial. A cotação do dólar futuro pode variar bastante, pois leva em consideração as expectativas do mercado sobre a economia.

