Dólar fecha em baixa, a R$ 5,25, longe da mínima do dia

Após um dia de correção, o dólar voltou a cair. Nesta terça-feira, 3, a divisa fechou a sessão com queda de 0,15% a R$ 5,25, refletindo tanto fatores externos quanto domésticos.

O movimento está em linha com a desvalorização global da moeda, com o DXY caindo mais de 0,15%. Entretanto, a moeda ficou longe da mínima do dia, de R$ 5,20.

Segundo especialistas, investidores adotaram um perfil mais arrojado, aproveitando oportunidades em moedas de países emergentes, entre elas o real.

"Estamos vendo um dia em que o investidor está menos avesso a risco, com bolsas em alta e moedas emergentes performando bem. O real se destaca nesse movimento", explica William Castro Alves, estrategista chefe da Avenue.

Bruno Shahini, especialista em investimentos da Nomad, concorda que o mercado reagiu positivamente ao aumento do apetite por risco global, impulsionado pelo acordo comercial entre Estados Unidos e Índia, e pela alta do petróleo, que favoreceu a entrada de recursos no Brasil.

“Sinais de distensão das tensões comerciais, como o acordo entre Estados Unidos e Índia, tendem a ser positivos para mercados emergentes por reduzir a aversão ao risco associada à pauta tarifária e por poderem servir de referência para outros países”, Shahini.

No cenário interno, Alves destaca que a ata do Copom reforçou expectativas de início do ciclo de cortes da Selic em março. Apesar disso, o diferencial de juros ainda está elevado, o que contribuiu para a pressão de baixa sobre o dólar.

"Em linhas gerais, o que temos hoje é um dia de queda do dólar, alinhado ao comportamento de risco e ao diferencial de juros que ainda atrai capital externo", conclui.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é bastante utilizado em operações de curto prazo feitas por empresas e instituições financeiras.

A cotação do dólar à vista reflete o valor real de mercado no momento da transação, oferecendo transparência para quem precisa fechar negócios com rapidez.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro corresponde a contratos de compra e venda da moeda para liquidação em uma data futura. Essa modalidade é negociada na Bolsa de Valores e ajuda empresas e investidores a se protegerem da volatilidade cambial.

Sua cotação varia conforme as expectativas do mercado em relação à economia, podendo se distanciar bastante do dólar à vista em momentos de incerteza.