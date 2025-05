Dólar fecha em alta e chega a R$ 5,67

O dólar fechou em alta de 0,25% nesta terça-feira, 20, cotado a R$ 5,668, depois de oscilar entre R$ 5,643 e R$ 5,683.

O movimento ocorre mesmo com a desvalorização do dólar frente às principais moedas. O DXY, que mede o desempenho do dólar frente a uma cesta de moedas estrangeiras, operava com queda de 0,30%.

O culpado para a desvalorização do real hoje foram os receios fiscais dos EUA, que levaram os juros americanos de 10 anos avançarem ao longo do dia e, consequentemente, gerou uma maior aversão ao risco.

"Tipicamente, essa maior aversão afeta de maneira desproporcional os países emergentes, apesar de o movimento hoje ter sido mais comedido, mesmo para os emergentes", André Valério, comenta economista-sênior do Inter.

A preocupação com os Estados Unidos ocorre na esteira do recente rebaixamento da dívida pública americana pela Moody’s, devido ao projeto de lei do governo Trump para corte de impostos, que deve piorar o déficit do país -- explica Valério.

"Isso ocorre porque os cortes de impostos não serão acompanhados por reduções significativas nos gastos federais. Portanto, vemos um movimento de saída de dólares e moedas emergentes em direção a ativos vistos como mais seguros, com o ouro e outros metais preciosos se valorizando mais de 2% na sessão de hoje", afirma.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é amplamente utilizado por empresas e instituições financeiras em operações de curto prazo, oferecendo uma cotação com base no valor real de mercado no momento da transação.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro é uma cotação projetada para contratos de compra e venda de dólares a serem liquidados em datas futuras. Esse tipo de dólar é negociado na Bolsa de Valores, permitindo que empresas e investidores se protejam contra a volatilidade cambial. A cotação do dólar futuro pode variar bastante, pois leva em consideração as expectativas do mercado sobre a economia.