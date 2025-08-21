Dólar fecha em alta de olho em simpósio de Jackson Hole

O dólar à vista fecha em alta de 0,11%, a R$ 5,4791, após oscilar entre R$ 5,4665 e R$ 5,4955, com investidores aguardando o simpósio de Jackson Hole, um evento anual que reúne banqueiros centrais, economistas e líderes globais para debater os rumos da economia.

Na sessão, a divisa operou sem direção clara, refletindo sobretudo a incerteza em torno da trajetória da política monetária americana.

"O mercado segue dividido entre a leitura de que o Federal Reserve (banco central dos Estados Unidos) pode iniciar cortes de juros já em setembro, após sinais de enfraquecimento do mercado de trabalho, e as declarações de dirigentes que defendem a manutenção de uma postura ainda restritiva diante dos riscos de inflação", afirma Bruno Shahini, especialista em investimentos da Nomad.

Esse quadro mantém investidores cautelosos, reforçando a demanda por proteção em dólar no exterior, ao mesmo tempo em que fatores locais — como a arrecadação federal mais forte e o apoio das commodities — oferecem algum espaço de alívio para o real em uma sessão de liquidez reduzida, diz o executivo.

No Brasil, a Receita Federal apresentou os números de arrecadação de julho, que atingiu R$ 254,2 bilhões no mês, um avanço real de 4,57% frente ao mesmo período de 2024 e o maior valor já registrado para meses de julho na série histórica.

No acumulado do ano, a receita totalizou R$ 1,68 trilhão, alta de 4,41% em relação ao mesmo período do ano passado, também estabelecendo um recorde para os sete primeiros meses do calendário.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é amplamente utilizado por empresas e instituições financeiras em operações de curto prazo, oferecendo uma cotação com base no valor real de mercado no momento da transação.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro é uma cotação projetada para contratos de compra e venda de dólares a serem liquidados em datas futuras. Esse tipo de dólar é negociado na Bolsa de Valores, permitindo que empresas e investidores se protejam contra a volatilidade cambial. A cotação do dólar futuro pode variar bastante, pois leva em consideração as expectativas do mercado sobre a economia.