Dólar fecha em alta com pressão pela formação da Ptax

Divisa americana fechou em alta de 0,29%, a R$ 5,422

(Designed by/Freepik)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 17h06.

O dólar à vista fechou em alta de 0,29%, a R$ 5,422, após oscilar entre R$ 5,4131 e R$ 5,4428, refletindo sobretudo a pressão técnica da formação da Ptax de fim de mês. Ao longo de agosto, a moeda americana acumulou queda de mais de 3%, mas encontrou espaço para uma pequena correção no último pregão.

No cenário externo, a divulgação do Índice de Preços de Gastos com Consumo (PCE, da sigla em inglês) de julho nos Estados Unidos confirmou as projeções do mercado, em 2,6% na comparação anual, com núcleo a 3%.

"O resultado, em linha com as expectativas, teve impacto praticamente neutro sobre o câmbio, reforçando apenas a leitura de que o Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) seguirá guiado pelos próximos indicadores antes de decidir sobre o início do ciclo de cortes de juros", diz Bruno Shahini, especialista em investimentos da Nomad.

No campo doméstico, o anúncio de medidas com base na Lei de Reciprocidade Econômica, em resposta às tarifas americanas, trouxe ruídos adicionais, mas permaneceu em segundo plano, complementa o especialista.

"Houve também alguma frustração com os dados fiscais, especialmente o resultado primário pior que o esperado, mas que fez pouco preço no mercado cambial na sessão de hoje", afirma.

A política monetária, no Brasil e no exterior, foi o principal motor do câmbio em agosto: o real ganhou força diante da expectativa de corte de juros pelo Fed e da manutenção da postura restritiva do Banco Central para controlar a inflação.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é amplamente utilizado por empresas e instituições financeiras em operações de curto prazo, oferecendo uma cotação com base no valor real de mercado no momento da transação.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro é uma cotação projetada para contratos de compra e venda de dólares a serem liquidados em datas futuras. Esse tipo de dólar é negociado na Bolsa de Valores, permitindo que empresas e investidores se protejam contra a volatilidade cambial. A cotação do dólar futuro pode variar bastante, pois leva em consideração as expectativas do mercado sobre a economia.

