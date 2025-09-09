Com Fed na mira de Trump, Verde reforça aposta em inflação nos EUA

A economia dos Estados Unidos está se encaminhando para uma política monetária mais frouxa. Neste cenário, o tradicional fundo Verde tem reduzido sua alocação em juros reais, mantendo-se posicionado em ativos relacionados à inflação.

Em carta divulgada nesta terça-feira, a gestora de Luis Stuhlberger destacou que o dado de emprego dos EUA, divulgado nos primeiros dias do mês, dominou a dinâmica global. “Esse dado consolidou a expectativa de um corte na taxa de juros a partir de setembro nos Estados Unidos.”

Além disso, o governo de Donald Trump intensificou suas críticas a Lisa Cook, membro do conselho do Fed, acusada de transações controversas envolvendo hipotecas. “A intenção do governo de alinhar o banco central aos seus objetivos é clara, e ao longo dos próximos meses veremos isso sendo implementado”, afirmou a carta, ressaltando que o contexto permanece desafiador, com os efeitos da alta nas tarifas impactando a inflação.

O fundo está se posicionando para esse cenário ao comprar inflação e manter posições vendidas em dólar, ao mesmo tempo que aproveita a performance para diminuir sua alocação em juros reais americanos.

“No Brasil, o mercado local se recuperou em agosto, beneficiado pela boa performance dos emergentes, além de uma redução da tensão sobre o conflito com os EUA acerca das tarifas e sanções. Embora o problema não esteja resolvido, não houve uma escalada adicional.”

Até o momento, não há impactos significativos para a maioria das empresas listadas ou para os ativos macro, resultando em uma leve compressão dos prêmios de risco.

Popularidade estagnada

A popularidade do governo, por sua vez, parece ter estagnado, o que tem influenciado positivamente as projeções para a eleição do próximo ano.

O fundo manteve suas alocações em ações no Brasil e no portfólio global. Na renda fixa local, manteve posições compradas em juros reais, enquanto nos Estados Unidos reduziu sua alocação nesse setor, mantendo-se comprado em inflação implícita.

Em moedas, a estratégia inclui posições compradas no euro, ouro e real, enquanto a alocação em criptomoedas foi marginalmente reduzida. As posições nos livros de crédito high yield, tanto local quanto global, foram mantidas.