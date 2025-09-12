Dólar atinge menor valor em 15 meses com corte de juros no radar

O dólar até começou o dia em alta mas logo inverteu sinal e acentuou perdas ao longo da sessão. Agora, a moeda americana já opera no patamar em 15 meses. Às 14h45, estava cotada a R$ 5,348, nível mais baixo desde 7 de junho de 2024, quando chegou em R$ 5,327. Em 2025, a divisa já acumula queda de aproximadamente 13%.

"O fluxo estrangeiro projetado pode derrubar a cotação abaixo dos R$ 5, com os grandes players trazendo divisas", diz Felipe Sant'Anna especialista em investimentos do grupo Axia Investing.

O movimento ocorre na contramão do índice DXY, que mede a força do dólar frente a uma cesta de seis das principais moedas. No mesmo horário, o indicador subia 0,06%.

O principal fator que impulsiona a moeda para baixo seria a expectativa de corte de juros nos Estados Unidos. Isso porque juros mais baixos por lá fazem o capital migrar para outros países, como os emergentes, incluindo o Brasil.

O mercado espera que na reunião já da próxima semana, nos dias 16 e 17 de setembro, o Federal Reserve (Fed, banco central americano), corte os fed funds em 0,25 ponto percentual (p.p.). Segundo a plataforma FedWatch, do CME Group, 94,4% acreditam nessa tese, enquanto 5,6% esperam um corte maior, de 0,50 p.p..

Além disso, a taxa de juros elevada no Brasil — com a projeção de corte somente para o ano que vem, segundo o Boletim Focus — faz com que o real seja uma boa moeda para carry trade.

A operação consiste em tomar empréstimos em moedas de baixo rendimento e aplicar os recursos em países com juros elevados, como o Brasil, onde a Selic está em 15% ao ano.

André Valério, economista sênior do Inter, também diz que há um sentimento no mercado sobre a condenação do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, o que ajuda a fortalecer o real.

"No âmbito doméstico, a condenação de Bolsonaro pelo STF torna o cenário eleitoral mais claro, fortalecendo potencial candidatura do Tarcísio, que é bem-vista pelo mercado", diz.