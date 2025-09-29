Discursos de membros do Fed e Caged: o que move os mercados

Os mercados começaram a última segunda-feira de setembro sem direção única. Investidores aguardam indicadores econômicos e discursos de autoridades do Fed nos EUA que podem afetar o movimento das bolsas ao longo do dia.

No Brasil, os holofotes estão direcionados para o IGP-M de setembro e os novos dados do Caged, que serão divulgados no início da tarde.

Mercados asiáticos

Na Ásia, ações do Sony Financial Group fecharam em alta de 15,86% em sua estreia no mercado nesta segunda-feira após a Sony Group, sua controladora, ter desmembrado a unidade. Mercados asiáticos operavam majoritariamente em alta, com investidores ignorando os últimos desdobramentos da guerra tarifária.

Com a valorização de estreia, a Sony Financial Group foi avaliada em cerca de 1 trilhão de ienes (mais de US$ 6,7 bilhões), segundo a CNBC.

Mesmo com o otimismo a respeito da nova unidade da Sony, o mercado japonês começou a última segunda-feira de setembro em baixa. O Nikkei 225 acabou recuando 0,69%, encerrando o pregão em 45.043,75, e o Topix caiu 1,74%, para 3.131,57, após atingir uma máxima histórica na sexta-feira.

Já o S&P/ASX 200 da Austrália subiu 0,85%, fechando em 8.862,80.

O Kospi da Coreia do Sul avançou 1,33%, fechando em 3.431,21, recuperando-se da forte queda de sexta-feira devido à incerteza sobre as negociações comerciais com Washington. O Kosdaq, de empresas com pequena capitalização, fechou em alta,

Já o índice Hang Seng de Hong Kong subiu 1,89%, para 26.622,88, enquanto o CSI 300 da China continental subiu 1,54%, para 4.620,05.

Mercados na Europa

Os principais índices operavam em alta nesta segunda-feira. Em Frankfurt, o DAX subia 0,17%. Em Londres, o FTSE 100 tinha alta de 0,65%. Já o CAC 40, em Paris, operava praticamente na estabilidade.

Em Londres, destaque para os papéis da farmacêutica GSK, que subiram 2,8% após a empresa anunciar seu novo CEO.

Já na Alemanha, a Lufthansa crescia 1,4% depois que a companhia aérea dizer que planeja cortar 4 mil empregos até 2030 em razão do uso de inteligência artificial e automação de tarefas.

Mercados futuros nos EUA

Nos EUA, todos os índices futuros apresentavam alta no início desta segunda-feira. S&P 500 tinha alta de 0,55%, Dow Jones subia 0,45% e o Nasdaq, 0,65%. Investidores aguardam discursos de membros do Fed nesta segunda para tentar captar desdobramentos de possíveis novos cortes nos juros americanos.