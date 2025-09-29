Ações da GSK sobem com escolha 'interna' para novo CEO

As ações da GSK subiram nesta segunda-feira depois que a gigante farmacêutica britânica escolheu seu novo CEO.

Segundo informações do MarketWatch, Luke Miels, diretor comercial, assumirá o comando em 1º de janeiro, substituindo Emma Walmsley, que liderou a empresa por nove anos. Miels também ocupou cargos de liderança em outras farmacêuticas europeias, incluindo AstraZeneca, Roche e Sanofi.

Os papéis da GSK subiram 2,49% no pregão desta segunda na Bolsa de Londres com a notícia de mudança no comando da empresa.

Walmsley supervisionou a cisão da empresa de saúde do consumidor Haleon HLN, bem como o risco de litígio em torno do medicamento Zantac.

"Como CEO, você espera deixar a empresa que ama mais forte do que a encontrou e se preparar para uma sucessão tranquila. Tenho orgulho de ter feito as duas coisas – e de ter criado a Haleon, uma nova líder mundial em saúde do consumidor", disse Walmsley em um comunicado.

Analistas do JPMorgan disseram ao Marke Watch que Miels era considerado o sucessor mais provável.

"No geral, vemos a nomeação de Luke Miels como uma forma de lhe dar tempo antes da expiração da patente do dolutegravir, em abril de 2028, para se concentrar na próxima fase de crescimento da GSK, com meta de vendas para 2031 de >£ 40 bilhões (Consenso: £ 33,9 bilhões)", disseram eles, referindo-se ao antiviral para HIV.