Brasil cria 129,8 mil empregos formais em julho; queda de 32% em relação ao mesmo mês de 2024

No acumulado do ano, foram criados 1,347 milhão de postos de trabalho, segundo o Caged

Agência o Globo
Agência o Globo

Agência de notícias

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 14h53.

O mercado formal de trabalho registrou em julho a geração líquida (admissões menos demissões), 129.775 empregos. O resultado representa queda de 32% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram abertas 191.373 vagas com carteira assinada, considerando dados consolidados.

Entre janeiro e julho deste ano, foram criados 1,347 milhão de postos de trabalho, segundo dados do Cadastro de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados pelo Ministério do Trabalho nesta quarta-feira.

Segundo o Caged, todos os setores da economia registraram saldos positivos, com destaque para serviços, que respondeu por 50.159 postos. Em seguida, ficaram Comércio (27.325), indústria (24.426), construção civil e agropecuária (8.795).

