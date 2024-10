Dexco vende operação de chuveiros e torneiras elétricas

Dona das marcas Duraflor, Deca e Portinari, a Dexco anunciou a venda de seus negócios de chuveiros e torneiras elétricas para a Zagonel. O valor da operação não foi divulgada.

A operação reunia os produtos das marcas Corona e Thermosystem, além de uma fábrica com capacidade de produção de aproximadamente 12,0 milhões de peças anuais, e um centro de distribuição em Aracaju (SE), e um centro de distribuição em Tubarão (SC).

A marca Hydra não foi vendida e continuará sendo utilizada pelo portfólio de produtos Dexco.

A Dexco estima um impacto em seus resultados do terceiro trimestre, considerando as melhores informações disponíveis, por volta de R$ 100 milhões, referentes aos impairments da operação, sem efeito no caixa e sendo classificados como não recorrentes.

A operação depende da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

"A Dexco reforça que tal movimentação faz parte de sua contínua avaliação estratégica do portfólio de negócios e produtos da companhia, garantindo seu compromisso com a maximização do valor para seus acionistas no longo prazo", diz a empresa em comunicado.