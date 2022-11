Consumo: após balanço, GPA, Alpagartas e Renner caem na B3

As ações da GPA (PCAR3), Alpargatas (ALPA4) e Lojas Renner (LREN3) figuram entre as maiores quedas do Ibovespa nesta sexta-feira, 4, com investidores reagindo negativamente aos balanços das empresas, divulgados na noite passada.

Alpargatas e GPA apresentaram números piores que no terceiro trimestre do ano passado. Impactada pelo efeito das operações com a Rothy's, a empresa da marca Havaianas viu seu lucro líquido cair 71,5% no último trimestre para R$ 44,9 milhões. Os papeis da companhia desabam mais de 15% ensta manhã.

Já a dona do Pão de Açúcar e Extra supera 7% de queda, após ter aumentado seu prejuízo líquido em 221% no período para R$ 296 milhões, puxado pelas despesas atreladas às dívidas da companhia.

A Renner, que apresentou alta de 50% no lucro líquido é a que sofre menos, com queda de 4,6%, mas segue entre as piores performances do dia.

Apesar das fortes desvalorizações no varejo, o tom é positivo na bolsa brasileira, com o Ibovespa subindo mais de 1% puxado pela alta da Vale (VALE3).