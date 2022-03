Como a guerra muda a expectativa sobre corte de estímulo e alta de juros

Quando o rendimento do benchmark alemão Bund, considerado um dos ativos mais seguros do mundo, registra sua maior queda em um dia desde 2011 (como aconteceu na terça-feira, 1), algo mudou no mercado.

A queda nos custos dos empréstimos na Alemanha, com os rendimentos de 10 anos de volta ao território negativo, onde permanecem nesta manhã de quarta-feira, 2, ecoa movimentos semelhantes em outros grandes mercados de títulos e é sintomático de uma grande mudança no pensamento dos investidores.

Acesse agora o curso gratuito da EXAME Academy e da B3 para aprender a investir nas principais commodities.

A invasão da Ucrânia pela Rússia há quase uma semana muda o cenário para os investidores. Fique com segurança (leia dívida soberana, dólar americano), fique longe de ativos de risco.

Talvez mais notável seja a crescente dúvida sobre o tema predominante de que os bancos centrais intensificariam sua saída do estímulo pós-pandemia. Isso é mais complicado, pois a inflação está alta, mas o novo aumento nos preços do petróleo provavelmente desacelerará o crescimento e prejudicará o consumo.

Então, sim, o Banco do Canadá provavelmente aumentará as taxas ainda nesta quarta-feira, com o Federal Reserve dos EUA e o Banco da Inglaterra ainda previstos para seguir no final de março. Mas os mercados precificam cada vez mais um caminho mais cauteloso à frente - especialmente na zona do euro, onde os preços de mercado sofreram uma guinada dramática na terça-feira.

Os mercados monetários agora precificam em apenas 14 pontos base os aumentos das taxas do BCE até o final do ano, abaixo dos 50 pontos base no mês passado.

Os dados instantâneos de inflação da zona do euro que serão divulgados no final da sessão, portanto, dificilmente mudarão essa visão, mesmo que mostrem a taxa de inflação global subindo para novos recordes - como prevêem os analistas.

Com a Rússia bombardeando cidades ucranianas e os Estados Unidos proibindo voos russos de seu espaço aéreo, o clima nos mercados mundiais continua sombrio.

O Nikkei do Japão fechou com queda de quase 1,7% , os futuros de ações dos EUA e da Europa estão no vermelho e os preços do petróleo subiram para uma nova máxima em 7 anos, acima de 110 dólares. Uma reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, Rússia e aliados, conhecidos como OPEP+, mais tarde pode ser determinante para onde vai o preço da commodity.