CEO do Credit Suisse (C1SU34) vai deixar o cargo após trimestres negativos e escândalos

O CEO do Credit Suisse (C1SU34), Thomas Gottstein, estaria prestes a deixar o cargo.

A informação foi divulgada nesta terça-feira, 26, pela imprensa americana. O Credit Suisse não quis comentar o assunto.

Entre as razões que teriam levado à saída de Gottstein estão vários trimestres não lucrativos e uma gestão marcada por vários escândalos, como o da Archegos Capital Management e da Greensill.

O Credit Suisse deve divulgar seus resultados do segundo trimestre nesta quarta-feira, 27, e já alertou os investidores de que terá prejuízo.

Caso essa previsão se concretize, esse será o terceiro trimestre de prejuízo consecutivo da instituição financeira suíça.

Segundo o banco, a razão desse resultado negativo é o deterioramento da situação econômica na Europa e na Ásia.

Após vinte anos no Credit Suisse, Gottstein se tornou CEO do banco no início de 2020, substituindo Tidjane Thiam, que tinha renunciado após um escândalo de espionagem.

Crises da Archegos e da Greensill minaram o Credit Suisse (C1SU34)

Entre os problemas que Gottstein enfrentou durante seu mandato está o caso da startup financeira britânica Greensil Capital, gerando uma perda de US$ 10 bilhões para o Credit Suisse.

Menos de um mês depois desse escândalo, o CEO teve que enfrentar outro problema com a Archegos, fundo de hedge americano muito alavancado que acabou recebendo uma chamada de margem e provocou uma perda de US$ 5 bilhões para o Credit Suisse.

Após esse episódio, o banco suíço reduziu os empréstimos para fundos de hedge e prometeu uma reformulação de seu departamento de compliance.

Além disso, o capital do banco foi consumido por multas e sentenças judiciais adversas.

Por exemplo, um tribunal das Bermudas ordenou que o Credit Suisse pagasse para um bilionário georgiano mais de US$ 600 milhões por ter permitido que um seu funcionário roubasse e administrasse mal seus recursos.

Em outro caso, um tribunal suíço considerou o banco culpado por ajudar uma quadrilha búlgara a lavar dinheiro relacionado ao tráfico de cocaína.

Por causa dessas dificuldades, e pela forte queda das ações do banco, muitos concorrentes começaram a considerar a possibilidade de comprar partes do Credit Suisse.

Desde o começo do ano as ações do Credit Suisse caíram 46%, muito mais do que a queda de 21% registrada pelo índice KBW Bank, que reúne os principais bancos listados nos Estados Unidos.

Além disso, diferente dos grandes bancos americanos, que estão apresentando resultados mistos nos últimos trimestres, o Credit Suisse está há nove meses perdendo dinheiro. Por causa dessa queda, muitos investidores estavam pedindo mudanças radicais na gestão do banco.