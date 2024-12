Carrefour (CRFB3) anuncia venda de 8 lojas em Curitiba

O Carrefour (CRFB3) anunciou nesta terça-feira, 3, que assinou o acordo para a venda de 8 lojas de supermercados da bandeira Nacional, localizadas em Curitiba. Essas transações são parte da estratégia do Grupo Carrefour Brasil de simplificar e agilizar suas operações no segmento de varejo, com o foco no seu negócio principal de lojas de grandes formatos.

Plano de desinvestimento do Carrefour

O Grupo Carrefour Brasil planeja desinvestir todas as suas lojas das bandeiras Nacional e Bom Preço, totalizando 64 unidades. São 47 lojas da bandeira Nacional, localizadas no Sul do Brasil, e 17 lojas da bandeira Bom Preço, situadas no Nordeste do país.

No último período de 12 meses, encerrado em setembro de 2024, essas lojas representaram R$ 1,5 bilhão em vendas brutas, o que corresponde a 1,3% das vendas totais do Grupo e 6% das vendas do segmento Varejo. Contudo, a operação gerou uma contribuição negativa de R$ 42 milhões no EBITDA (pós-IFRS).

Impacto financeiro e objetivos da venda

Dessas 64 lojas, 11 são de propriedade do Carrefour e 53 são alugadas. As despesas com aluguel dessas lojas somaram R$ 65 milhões nos últimos 12 meses. O Carrefour espera levantar cerca de R$ 400 milhões com a venda dessas unidades. Até o momento, já foram assinados compromissos firmes para a venda de 7 lojas Bom Preço e 8 lojas Nacional, que representam uma parte significativa do valor total esperado com essa operação.

Expectativas e desafios do processo

A transação está sujeita a aprovações regulatórias e outras condições, e as provisões para despesas de caixa e não caixa serão contabilizadas nos resultados do quarto trimestre de 2024. As despesas de caixa incluem custos de desmobilização, como markdowns, indenizações e taxas de rescisão, mas o Carrefour acredita que esses custos serão compensados pela entrada de caixa proveniente da venda dos ativos ao longo de 2025.

[Grifar] Após a conclusão deste plano de desinvestimento, prevista para o primeiro semestre de 2025, o Carrefour Brasil continuará com 21 lojas de supermercado rentáveis, operadas sob a bandeira Carrefour Bairro, em regiões estratégicas.