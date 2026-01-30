Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Bruno Henrique Lima é o novo head de Research da Empiricus

Até então, ele atuava como diretor executivo de Sell Side Research no BTG Pactual

Bruno Lima: o novo head de Research vai liderar uma equipe de cerca de 30 analistas (BTG Pactual/Divulgação)

Bruno Lima: o novo head de Research vai liderar uma equipe de cerca de 30 analistas (BTG Pactual/Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 18h28.

Tudo sobreBTG Pactual
Saiba mais

Bruno Henrique Lima assumiu a posição de head de Research da casa de análise Empiricus, passando a liderar uma equipe de cerca de 30 analistas. Até então, ele atuava como diretor executivo de Sell Side Research no BTG Pactual.

O fundador da empresa, Rodolfo Amstalden, permanece como CEO, ao lado de Roberto Altenhofen, executivo antigo da casa, que segue como CMO.

“Este ano a Empiricus completa 17 anos de mercado, com amplas possibilidades de crescimento naquela que sempre foi nossa principal área: a produção de conteúdo”, explica Amstalden.

À frente do Research da Empiricus, Bruno chega com a missão de manter o rigor analítico da casa e aprofundar a integração entre análise fundamentalista, visão macroeconômica e tendências de investimento. No grupo BTG, Lima também atuou como analista de Equity Research na Exame Invest Pro.

Fundada em 2009, a Empiricus foi pioneira no segmento de casas independentes de análise de investimentos no Brasil. Com foco na produção de conteúdos e recomendações de investimentos para pessoas físicas, ao longo de sua trajetória incorporou os portais de notícias Seu Dinheiro e Money Times, especializados em mercado financeiro. Desde 2021, a empresa integra o ecossistema do BTG Pactual, mantendo operação autônoma e ampla cobertura de ativos, que inclui renda fixa, renda variável, criptoativos e estratégias internacionais.

Acompanhe tudo sobre:BTG PactualEmpiricusResearch

Mais de Invest

Dólar fecha em alta de 1%, a R$ 5,24, mas não evita queda de 4,4% em janeiro

Copasa descola do Ibovespa e sobe com avanço em privatização

De saída da Bolsa, Gol dispara 9%: saiba como vender a ação

Prazo para MEIs quitarem as dívidas pendentes acaba nesta sexta-feira, 30

Mais na Exame

Esporte

New York Knicks x Portland Trail Blazers: que horas e onde assistir o jogo da NBA

Economia

Contas públicas têm déficit de R$ 55 bilhões em 2025, segundo Banco Central

Pop

Paul Dano reage pela 1ª vez à fala de Tarantino sobre ser o 'pior ator'

Negócios

“Quem não souber vender vai trabalhar para quem sabe”, diz Tallis Gomes