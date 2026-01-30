Bruno Henrique Lima é o novo head de Research da Empiricus

Bruno Lima: o novo head de Research vai liderar uma equipe de cerca de 30 analistas (BTG Pactual/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 18h28.
Bruno Henrique Lima assumiu a posição de head de Research da casa de análise Empiricus, passando a liderar uma equipe de cerca de 30 analistas. Até então, ele atuava como diretor executivo de Sell Side Research no BTG Pactual.
O fundador da empresa, Rodolfo Amstalden, permanece como CEO, ao lado de Roberto Altenhofen, executivo antigo da casa, que segue como CMO.
“Este ano a Empiricus completa 17 anos de mercado, com amplas possibilidades de crescimento naquela que sempre foi nossa principal área: a produção de conteúdo”, explica Amstalden.
À frente do Research da Empiricus, Bruno chega com a missão de manter o rigor analítico da casa e aprofundar a integração entre análise fundamentalista, visão macroeconômica e tendências de investimento. No grupo BTG, Lima também atuou como analista de Equity Research na Exame Invest Pro.
Fundada em 2009, a Empiricus foi pioneira no segmento de casas independentes de análise de investimentos no Brasil. Com foco na produção de conteúdos e recomendações de investimentos para pessoas físicas, ao longo de sua trajetória incorporou os portais de notícias Seu Dinheiro e Money Times, especializados em mercado financeiro. Desde 2021, a empresa integra o ecossistema do BTG Pactual, mantendo operação autônoma e ampla cobertura de ativos, que inclui renda fixa, renda variável, criptoativos e estratégias internacionais.