Braskem cai 13% após Adnoc desistir da negociação para comprar Braskem

As ações da Braskem (BRKM5) operavam em queda na abertura do pregão desta segunda-feira. Por volta das 10h30, os papéis da companhia caiam 13,63%. A companhia comunicou ao mercado que Adnoc não tem mais interesse em continuar com negociações com a Novonor para aquisição de participação da empresa na Braskem.

“Fomos informados pela Adnoc que não têm interesse em dar continuidade ao processo de análise e negociações com a Novonor sobre a potencial transação”, disse a Novonor por meio de fato relevante divulgado pela Braskem.

A Adnoc tinha oferecido ofereceu R$ 10,5 bilhões por 38,3% do capital social da Braskem. Nessa fatia, estavam compreendidas 50,1% das ações votantes (ON) e 22,9% das ações sem direito a voto (PNA). Desse total, 35,3% do capital ficaria com a Adnoc e os 3% restantes com a Novonor.

O comunicado afirma ainda que a Novonor segue engajada no processo, em linha com o compromisso assumido com suas partes relacionadas. “Sendo o que nos cumpria para este momento, subscrevemos a presente correspondência.”