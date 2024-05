Ibovespa abre em alta e opera acima dos 129 mil pontos de olho em Copom

O Ibovespa, principal índice acionário do Brasil, abriu a sessão desta terça-feira, 7, em alta, operando acima dos 129 mil pontos. Desde o dia 10 de abril, a quase um mês, o índice não encerra a sessão neste patamar. O mercado parece aguardar com um certo otimismo a decisão da Selic, taxa básica de juros da economia brasileira, que ocorrerá nesta quarta, 8. Hoje é o primeiro dia da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) que definirá o rumo dos juros por aqui.

Ibovespa hoje

IBOV: +0,68% aos 129.345 pontos

Outro fator que ajusta a sustenta a bolsa brasileira no azul é a boa repercussão das movimentações do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA). Ontem, o presidente do Fed de Richmond, Tom Barkin, e o presidente do Fed de Nova York, John Williams, discursaram durante à tarde.

Hoje, a previsão é que o presidente do Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, fale às 12h30. As falas foram vistas com otimismo, já que estão alinhadas com o último discurso mais ameno do presidente Jerome Powell, e podem reforçar que os juros nos Estados Unidos começarão a ser cortados em setembro deste ano.

Petrobras (PETR4) e Braskem (BRKM5)

A Petrobras (PETR4) esclareceu que, até o momento presente, não houve nenhuma deliberação por parte da diretoria executiva ou do conselho de administração acerca do direito de preferência para adquirir as ações detidas pela Novonor na Braskem (BRKM5), conforme informado em comunicado ao mercado.

A Novonor, anteriormente conhecida como Odebrecht, detém atualmente 38,3% das ações da Braskem, compartilhando o controle da empresa com a Petrobras.

No início da segunda-feira, 6, a Braskem comunicou que o fundo árabe Adnoc não manifestou interesse em prosseguir com o processo de análise e negociação com a Novonor em relação à possível transação, o que gerou especulações sobre a possibilidade de a Petrobras exercer seu direito de preferência.

De olho nos balanços

Balanços também animam o mercado. Um destaque de segunda-feira, 6, foi Rede D'Or (RDOR3), que encerrou o primeiro trimestre de 2024 com lucro líquido de R$ 840,3 milhões. O número considera a incorporação da SulAmérica, concluída em dezembro de 2022, e representa uma alta de 176% ante o mesmo período de 2023. Durante a abertura, a companhia figurou entre as maiores altas, disparando mais de 6%.

Ainda na esteira de resultados positivos, TIM (TIMS3) registrou um lucro de R$ 519 milhões no 1T24, alta de 19% frente ao mesmo período de 2023, quando o lucro foi de R$ 437 milhões. Já o lucro por ação (LPA) normalizado foi de R$ 0,21 nos três primeiros meses do ano, enquanto no 1T23 esse valor foi de R$ 0,18. Somado a ela, Itaú (ITUB4), maior banco do Brasil, mostrou que começou 2024 com o pé direito.

A instituição reportou um lucro líquido de R$ 9,77 bilhões no primeiro trimestre deste ano. O resultado representa uma alta de 15,8% frente ao mesmo período do ano passado, e de 3,9% contra o saldo do trimestre anterior. Entretanto, tanto ITUB4 como TIMS3 recuavam no começo do dia.

No lado negativo, Embraer (EMBR3) reportou prejuízo líquido ajustado de R$ 63,5 milhões no primeiro trimestre de 2024, frente a um lucro de R$ 350,6 milhões no 4T23, o que representa uma queda de 118%. Entretanto, no mesmo período de 2023, a companhia teve prejuízo de R$ 460,5 milhões, alta de 86%. Por volta das 10h30, os papéis caíam 0,87%.