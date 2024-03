Esta empresa decolou e suas ações dispararam mais de 36% em março; veja as maiores altas do mês

Apenas quem não acompanhou a bolsa de valores no último mês não viu a disparada das ações da Embraer (EMBR3). Em março, as ações da fabricante brasileira acumularam uma alta de 36,35%. Por outro lado, o Ibovespa encerrou março com uma queda de 0,71%.

Mas a alta das ações da Embraer tem mais de uma razão, como explica Alexandre Rocha, assessor da RJ+ Investimentos. De imediato, ele cita três fatores positivos: balanço com números sólidos, parceria com a American Airlines e a parceria com o governo brasileiro. “Muitas notícias positivas trouxeram fluxo comprador e fez as ações da Embraer alcançarem um valor de mercado recorde de R$ 24,7 bilhões”, diz.

Junto a isso, a Embraer ainda animou o mercado com a atualização da projeção de lançamento para 2026 do carro voador no Brasil, bem como a possibilidade de distribuir dividendos robustos aos seus acionistas no ano que vem. “Todas essas notícias fizeram as casas de análise aumentarem o preço-alvo da ação e isso animou os investidores.”

Braskem (BRKM5) e 3R Petrolum (RRRP3) completam pódio de altas

Considerando as três ações que mais subiram em março no Ibovespa, depois da Embraer, outras companhias que se destacaram foram a Braskem e a 3R Petroleum, que tiveram ganhos de 25,48% e 18,03%, respectivamente.

No caso da petroquímica, o guidance da empresa sugeriu uma melhora de spreads e aumento de produção no Brasil em 2024. Além disso, rumores de que há interessados em comprar a fatia da Novonor deram ânimo aos investidores. “Bancos elevaram recomendação da empresa e a redução do prejuízo referente ao quarto trimestre de 2023 frente ao anterior fez com que as ações respondessem bem no mês”, diz Rocha.

Já a 3R se beneficiou com a novela dos dividendos extraordinários da Petrobras (PETR4) — que foram destinados à reserva de capital da companhia. “Muitos analistas sugeriram reduzir exposição na estatal e aumentar no setor através das “junior oils” e isso foi benéfico para a empresa pois trouxe fluxo comprador.”

As maiores altas do Ibovespa do mês

