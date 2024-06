Braskem (BRKM5) recua com volta de rumores sobre Mantega no conselho

As ações da Braskem (BRKM5) são negociadas em queda próxima de 1,3% nesta segunda-feira, 3, com investidores reagindo à entrevista do ex-ministro Guido Mantega à agência Bloomberg. Mantega afirmou que foi sondado pela Casa Civil para assumir o conselho de administração da Braskem e que aceitará o cargo, caso seja oferecido.

Contexto

Os rumores sobre a possível ida de Mantega para a Braskem chegaram a ser ventilados em março, mas tinham perdido força. A indicação suscita preocupações sobre interferência política na companhia.

O governo tem influência na Braskem por meio da participação da Petrobras na companhia, de 47,03% das ações ordinárias.