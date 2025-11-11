Braskem reduz prejuízo a R$ 26 milhões no 3º tri, mas alavancagem dispara

A Braskem (BRKM5) reduziu o prejuízo líquido de R$ 267 milhões, do terceiro trimestre do ano passado, para R$ 26 milhões no período encerrado no último mês de setembro.

O Ebitda recorrente, lucro das operações antes de juros, impostos, depreciações e amortizações, mais que dobrou, na mesma base de comparação, para R$ 818 milhões. Por outro lado, o resultado financeiro ficou negativo em R$ 905 milhões, muito maior que o prejuízo de R$ 27 milhões de um ano antes.

A receita líquida de vendas também recuou, 3% nesse mesmo intervalo, para R$ 17,3 bilhões. O custo de produtos vendidos, por outro lado, caiu 4%.

"No terceiro trimestre, a dinâmica da indústria petroquímica seguiu influenciada pelo desequilíbrio entre oferta e demanda global com impacto nas referências de preços no mercado internacional", explica a companhia no texto que acompanha o balanço.

Num período em que a ociosidade da indústria química brasileira bateu recorde, a Braskem operou 65% da capacidade de suas petroquímicas em território nacional e na América do Sul. As vedas de resina no mercado brasileiro recuaram 5%, mas a de químicos cresceu 11%, com avanço de 10% também nas exportações.

A taxa de utilização foi maior, de 79%, na vertical Estados Unidos e Europa, com maior atividade na operação americana. No México, a parada programada da central petroquímica impactou a utilização, com vendas 6% menores e os custos de produtos subiram 1%. A estatal mexicana Pemex reduziu, novamente, o fornecimento de eteno para a companhia.

As provisões referentes ao evento geológico em Alagoas terminaram o terceiro trimestre em R$ 3,784 bilhões. A companhia fechou acordo nesta quarta-feira, 10, com o governo do Estado para o pagamento total de R$ 1,2 bilhão em compensações e indenizações. Segundo a Braskem, o acordo quita integralmente as obrigações da companhia em relação ao episódio.

O capex operacional, investimentos da companhia, mais que dobraram tanto em relação ao mesmo período do ano passado e o segundo trimestre, chegando a R$ 1,057 bilhão.

Por conta do maior desembolso nesses investimentos, a Braskem consumiu R$ 334 milhões de caixa. A posição de caixa da Braskem encerrou

A dívida líquida ajustada da companhia ficou em R$ 7,11 bilhões, com alta de 22% em relação a um ano atrás e 5% maior que a do segundo trimestre de 2025. A alavancagem da companhia, medida pela relação ente dívida líquida e Ebitda, ficou em 14,76 vezes, ante 6,08 vezes um ano antes e 10,59 vezes no segundo trimestre.