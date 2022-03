Bostic, do Fed, vê 6 altas de juros este ano e riscos da guerra

O presidente do Federal Reserve de Atlanta, Raphael Bostic, afirmou nesta segunda-feira que prevê um total de seis altas de juros este ano e duas em 2023, menos do que a maioria de seus colegas no banco central norte-americano, uma vez que se preocupa com os efeitos da invasão da Ucrânia pela Rússia na economia dos Estados Unidos.

"Deixar as taxas elevadas de inflação sob controle é a maior preocupação para mim em 2022", disse Bostic em declarações preparadas para evento na National Association for Business Economics, destacando também ser importante lidar com o desequilíbrio significativo entre a oferta e a demanda de mão de obra.

Mas ele acrescentou: "os níveis elevados de incerteza estão em primeiro lugar na minha cabeça e reduziram minha confiança de que uma trajetória extremamente agressiva para os juros seja apropriada hoje."

Na semana passada, o Fed elevou os juros pela primeira vez desde 2018 em tentativa de conter a inflação que está atualmente em 6%, três vezes a meta do banco central.

A maioria das autoridades do banco central vê os juros subindo a ao menos 1,9% até o fim do ano, ritmo equivalente a uma alta de 0,25 ponto em cada uma das seis reuniões restantes do Fed, com mais quatro no próximo ano.