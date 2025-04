Os principais índices de Nova York oscilaram na abertura, mas logo passaram a subir nesta quarta-feira, 9, após a China e a União Europeia anunciarem retaliação aos Estados Unidos.

O S&P500 subia 0,81%, para 5.023 pontos, perto das 10h50. O Dow Jones avançava, 0,33%, para 37,771pontos, e o Nasdaq 100 avançava 1,58%, para 15.509 pontos.

Os Estados Unidos passaram, a partir de hoje, a sobretaxar as importações da China em 104%. Em resposta, a China anunciou 84% em tarifas aos EUA, intensificando o conflito comercial. As medidas chinesas entram em vigor em 10 de abril.

A China recorreu à Organização Mundial de Comércio (OMC). A expectativa é que o governo chinês reúna ainda hoje para definir medidas para impulsionar a economia e estabilizar os mercados de capitais.

O Partido Comunista Chinês também ordenou aos bancos estatais que reduzam a compra de dólares para evitar quedas acentuadas do yuan.

Além disso, uma maioria dos 27 estados-membros da União Europeia (UE) aprovou a aplicação de tarifas sobre produtos dos Estados Unidos, como parte de uma resposta às tarifas de 25% que o presidente Donald Trump impôs no mês passado sobre as exportações de aço e alumínio do bloco.