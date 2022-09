'Dia das Quatro Bruxas' derruba Bolsas de Valores do mundo inteiro

As Bolsas de Valores do mundo inteiro estão operando em queda nesta sexta-feira, 16, conhecida como "Dia das Quatro Bruxas" nos mercados.

Na Ásia, o "Dia das Quatro Bruxas" já está provocando estragos nas Bolsas locais, com o índice japonês do Nikkei que está fechando em queda de 1,11%, o Hang Seng de Hong Kong está no negativo de 0,89%, assim como o EuroStoxx 50, que cai 1,09%.

O DAX 30, principal índice da Bolsa de Valores de Frankfurt, na Alemanha, perde 1,64%, o CAC 40, em Paris, perde 1,24%, e o FTSE Mib em Milão o 0,72%, enquanto o FTSE 100 de Londres abriu em forte queda e está operando levemente no negativo.

Nos Estados Unidos, os futuros de Nasdaq, S&P 500 e Dow Jones estão respectivamente em queda de 1%, 0,82% e 0,72%, respectivamente.

No Brasil, os futuros do Ibovespa estão no negativo de 0,34%.

O que é o Dia das Quatro Bruxas?

As Bolsas mundiais são impulsionadas para baixo pelo "Dia das Quatro Bruxas". Isso pois nesta sexta-feira vencem US$ 3,2 trilhões em contratos de derivativos nos principais índices do mercado, como:

futuros de índices

futuros de ações

opções de índices

opções de ações

Por isso nos Dias das Quatro Bruxas os mercados costumam ter mais volatilidade de estar sujeitos a muito estresse.

As opções sobre as ações e os índices vencem toda a terceira sexta-feira de cada mês, enquanto os futures tem uma periodicidade trimestral e vencem na terceira sexta-feira de março, junho, setembro e dezembro. Por isso, o próximo Dia das Quatro Bruxas vai ocorrer dia 16 de dezembro.

Neste setembro, o Dia das Quatro Bruxas ocorre no final de uma semana complexa, marcada pelos dados de inflação nos EUA no começo e pelo alarme de recessão lançado pelo Banco Mundial no final, com os especialistas de Washington que esperam que o Produto Interno Bruto (PIB) global cairá 0,5% e encolherá.

Uma recessão favorecida pelo aperto monetário levado adiante pelos bancos centrais, que estão elevando os juros ao longo de 2022 para combater a inflação.

Hora das Bruxas vai ser pico de volatilidade

O pico da volatilidade nesta sexta-feira vai ocorrer especialmente no horário entre as 15h e 16h nos Estados Unidos, próximo ao fechamento de Wall Street, momento conhecido como a "Hora das Bruxas".

No folclore, a hora das bruxas realmente ocorre no meio da noite, das 3h às 4h da madrugada, conhecido como o momento em que os espíritos malignos atingiram o auge de seus poderes. Durante a Idade Média, a Igreja Católica até proibiu as pessoas de se aventurarem fora de casa durante essa hora, para não serem vítimas das bruxas.

Hoje, essas ideias não são mais levadas a sério, consideradas mera superstição, mas a "Hora das Bruxas" pode causar estragos nos investidores desinformados.