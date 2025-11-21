Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Baque de US$ 1,7 trilhão: big techs perdem duas B3 em valor de mercado

No foco da semana, Nvidia registrou a pior perda nominal, com desvalorização de US$ 641 bilhões, praticamente 74% do valor da bolsa de valores brasileira

Não tão magníficas: desconfiança com tese de IA acende luz amarela em Wall Street (Divulgação / Getty Images)

Não tão magníficas: desconfiança com tese de IA acende luz amarela em Wall Street (Divulgação / Getty Images)

Clara Assunção
Clara Assunção

Repórter

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 15h14.

As chamadas Sete Magníficas, grupo formado por Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia e Tesla, perderam US$ 1,75 trilhão em valor de mercado entre 29 de outubro e 20 de novembro de 2025, de acordo com levantamento da consultoria Elos Ayta. O total perdido equivale ao valor de duas B3, uma vez que todas as companhias listadas na bolsa brasileira somam, juntas, US$ 866 bilhões.

O movimento de correção começou depois que o índice Nasdaq atingiu o maior nível nominal de sua história, aos 23.958 pontos, no dia 29 de outubro. Na mesma sessão, a Nvidia bateu também um recorde, com a ação a US$ 207,04.

A partir daí, porém, o apetite dos investidores mudou de direção, como mostram os dados. O índice acumulou queda de 7,85%, enquanto a fabricante de chips perdeu 12,75% no período. Segundo a Elos Ayta, o valor consolidado das sete magnificas recuou de US$ 22,24 trilhões para US$ 20,49 trilhões em apenas três semanas.

A pior perda nominal ficou justamente com a Nvidia, cuja desvalorização de US$ 641 bilhões representa, sozinha, 74% do valor de mercado da B3 inteira. A segunda que mais perdeu em valor de mercado foi a Microsoft, com queda de US$ 469 bilhões. A big tech é seguida pela Meta, com recuo de US$ 410 bilhões.

Entre as sete gigantes, apenas a Alphabet apresentou alta, avançando 20,8% em seu valor de mercado ao atingir US$ 180 bilhões.

Por que as big techs estão em crise?

A deterioração das big techs tem por trás um debate que há meses ronda o mercado: até onde vai a euforia em torno da inteligência artificial (IA)? O setor segue reportando resultados fortes, mas o desconforto cresce tanto nas bolsas quanto no mercado de crédito.

O temor é que esse ciclo de investimentos intensivos seja sustentado por expectativas exageradas e um revés possa atingir não só empresas de IA, mas o mercado como um todo.

Grandes gestoras e bancos, como o Goldman Sachs veem sinais de que o entusiasmo com a inteligência artificial pode estar chegando no limite. Em relatório publicado na terça-feira, 18, o banco de investimentos apontou que o valor de mercado das companhias ligadas ao tema, desde o lançamento do ChatGPT, já se aproxima das estimativas de valor econômico que a tecnologia pode gerar para essas empresas.

Para os analistas, isso não impede novas altas, mas indica que "a vulnerabilidade à decepção ou ao risco de eventos está aumentando".

"No lado macroeconômico, vemos um risco crescente de que os desequilíbrios se tornem mais visíveis à medida que o boom da IA se estende, especialmente com o aumento do financiamento de dívidas. Portanto, mesmo que o tema da IA continue a impulsionar as ações, não nos surpreenderíamos se os spreads de crédito e a volatilidade das ações também aumentassem, como aconteceu no final da década de 1990", afirmaram os analistas do Goldman Sachs.

Caso Nvidia

Foi nesse ambiente de nervosismo que a Nvidia concentrou nesta semana a atenção global. A empresa se tornou o símbolo da corrida da inteligência artificial e superou as expectativas com seu balanço do 3° trimestre ao reportar mais de R$ 32 bilhões de lucro.

Mas, os números mais sensíveis do seu último resultado financeiro aumentaram a desconfiança dos investidores. Os recebíveis cresceram 39% em nove meses, para US$ 33,4 bilhões, indicando que a companhia está levando mais tempo para receber pelos produtos vendidos — 53 dias, acima da média histórica de 46.

O inventário também aumentou, de US$ 10,08 bilhões para US$ 14,96 bilhões.

Para analistas, esses dados sugerem possíveis inconsistências entre discurso e realidade. "Se o produto está voando da prateleira, então por que você não está sendo pago por isso?", afirmou Kimberly Forrest, fundadora e chefe de investimentos da Bokeh Capital Partners, em comentário para a Bloomberg.

A questão ganha peso em um momento em que algumas empresas já enfrentam limitações de energia para operar data centers e outras podem ter dificuldade em financiar novos projetos de IA. A desconfiança também se soma ao histórico recente. Em três dos últimos quatro trimestres, mesmo com resultados muito acima das projeções, as ações da Nvidia caíram após os balanços.

Acompanhe tudo sobre:NvidiaTecnologiaAções

Mais de Invest

Eli Lilly se torna 1ª empresa de saúde a atingir valor de mercado de US$ 1 trilhão

INSS paga 13º a novos aposentados a partir de segunda; veja o calendário

Dólar dispara e chega a R$ 5,41 na volta do feriado: entenda o motivo

Retirada de tarifas do Brasil beneficia empresas da bolsa: veja quais

Mais na Exame

Ciência

Vizinha incômoda? Theia se formou ao lado da Terra antes do impacto que fez a Lua

Um conteúdo Bússola

Opinião: a senha do Louvre demonstra uma lição que as empresas insistem em ignorar

Casual

20 hotéis para celebrar o Natal e o Ano Novo

Esporte

Copa do Mundo Sub-17: Brasil vence o Marrocos por 2 a 1 e avança à semifinal